Çam Sakızı Faydaları Nelerdir? Çam Sakızı Ne İşe Yarar, Acısı Nasıl Kullanılır?

Çam sakızı, çam ağacı veya çam ağacı ailesine bağlı bulunan, köknar ağacından elde edilmekte olan ve renginin bala benzediği bir yapıyı ifade etmektedir. Kıvam açısından bakıldığında biraz daha sert yapılı ve ağır bir kokusu bulunmaktadır. Çam sakızı ağızda çiğnendikçe mor rengini almaktadır.



Çam Sakızı Nedir?



Çam sakızı genel olarak çamgiller familyasının üyelerinden olan köknar ve ladin ağaçlarının kabuklarının üzerinden çıkan bir sakız çeşididir. Esasen ağaç tarafından üretilmektedir. Görevi ise ağacı dışarıdan gelebilen zararlara karşı korumaktır ve gövdesinde meydana çatlakları kapatmaktır. Macun kıvamındadır ve misket biçimindedir.



Çam Sakızının Yararları Nelerdir?

Her mevsim yeşil kalabilen köknar ağacı 300 sene boyunca yaşamaktadır. Yukarı doğru uzayabilen köknar ağaçlarının kozalakları bulunmaktadır. Köknar ağacının gövdesinde bulunan kabukların altında ise sakız oluşmaktadır. Bu sakıza ise çam sakızı adı verilmektedir. Çam sakızının yararları ise şu şekilde ifade edilmektedir:

Çam sakızının en büyük yararı ağız ve diş sağlığına karşı olmaktadır. Dişlerin beyaz kalabilmesini sağlamaktadır ve aynı zamanda dişlerde çürümeyi önlemektedir.

Kuvvetli bir antioksidan yapısına sahip olan çam sakızının solunum yolları hastalıklarına iyi geldiği bilinmektedir. Akciğeri temizleme özelliği bulunmaktadır.

Çam sakızı aynı zamanda kozmetik ürünlerde de kullanılmaktadır. Cilt hücrelerinin hızlı bir şekilde yenilenmesine yardımcı olmaktadır.

Yüksek düzeyde A vitamini içermektedir. Bu sebeple göz sağlığına da oldukça iyi gelmektedir.

Kanser hastalıklarının önlenmesine yardımcı olmaktadır.

Yüz kaslarının daha çok hareketlenmesine yardımcı olmaktadır.

Öksürüğe karşı iyi gelmektedir ve öksürüğü azaltmaktadır.

Şeklinde sıralanmaktadır.



Çam Sakızı Ne İşe Yarar?



Çam sakızı genel olarak ladin ağaçlarının kabuklarının içerisinden misket biçiminde çıkmaktadır ve insanlar tarafından birer birer toplanarak elde edilmektedir. 1200 rakım üzerindeki güney bölgelerinde bulunmaktadır. İlk kez çobanların yaylalara gitmesi ile bir kez çiğnemek amacı ile toplanan ve eşe dosta hediye şeklinde yayladan dönüşlerde ikram edilebilen bir sakızdır. Çam sakızı Artvin ilinin Borçka ilçesinde daha çok bulunmaktadır.



Çam sakızı mideye kuvvet vermektedir. Solunum yolu hastalıklarının oluşmasına karşı etkili olmaktadır. Aynı zamanda çam sakızı, öksürüğe ve akciğer iltihaplarına karşı oldukça faydalıdır. Sesi açmaktadır. Çam sakızının bir diğer işlevi de mide öz suyu açısından stabilizatör görevi görmektedir. pH değerini düzenlemektedir. Mide hastalığı çeken kişilere önerilmektedir. Çam sakızının yapısı çiğnendikçe sertleşen bir yapıya sahiptir. Yüz felci geçiren bireylerin konuşma yetilerini bir kez daha kazanabilmeleri için rehabilitasyon boyunca yüz kaslarını geliştirmek amacı ile kullanılmaktadır. Çam sakızı güçlü bir antiseptiktir.



Çam Sakızı Acısı Nasıl Kullanılır?



Çam sakızının acısı özellikle yara tedavisi için kullanılmaktadır. Çam sakızı, ezilmesi ile bir macun kıvama getirilmektedir. Biraz su ile karıştırılması çam sakızının yumuşayabilmesi için yeterli olmaktadır. Daha sonra ise çam sakızı yaraya sürülerek, o bölgenin iltihap kapmasını önlemektedir ve yaranın hızlı bir şekilde kapanarak kabuk bağlamasına destek olmaktadır.



Çam Sakızının Zararları Nelerdir?



Çam sakızının olumsuz olan tek yanı dişlere yapışmasıdır. Özellikle de taze olan çam sakızları dişlere yapışmaktadır. Dişlere yapışan parçaların fırçalanarak çıkarılması olanaklı değildir. Gün içerisinde yemek yenilmesi ve su içilmesi ile birlikte bu parçalar kendi kendine çıkmaktadır. Çam sakızının bilinen herhangi bir zararlı etkisi yoktur. Bu sebepten dolayı her yaştan kişi tarafından güvenli bir şekilde tüketilebilmektedir. Bununla beraber hamilelerin çiğnemesi tavsiye edilmemektedir. Buna ek olarak aç olarak çiğnenmesi durumunda mide bulantısına neden olabilmektedir.