Cam Güzeli Çiçeği Nedir Ve Bakımı Nasıldır? Cam Güzeli Çiçeği Anlamı, Özellikleri, Faydaları Ve Yetiştiriciliği

Cam Güzeli Çiçeği, pencere kenarlarında çok daha iyi gelişim gösterdiğinden dolayı, pencere kenarlarında yetiştirilen son derece dikkat çekici güzelliğe sahip çiçeklerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır.

Cam Güzeli Çiçeği Nedir?

Cam Güzeli Çiçeği, Afrika kökenli bir bitki olma özelliği barındırmakta olup Balsaminaceae ailesinin bir üyesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Cam güzeli çiçeği aynı zamanda 'kına çiçeği' , 'yeni gine çiçeği' adlarıyla da bilinene bir çiçek olma özelliğine sahiptir.

Cam Güzeli Çiçeği Bakımı Nasıldır?

Cam güzeli Çiçeği, çok sıcak ve çok soğuk olan havaları sevmeyen bir çiçek türü olup filtrelenmiş gün ışığını bol miktarda almakta hoşlanan bir çiçektir. Açık havada bakımının gerçekleştirilmesi durumunda gelişiminde gözle görünür değişimler ortaya çıkar.

Çiçeğinin toprağının gevşek yapıda, gübreli ve besleyici olması önemlidir. Ayrıca toprağı kurudukça belli bir ölçüde sulama yapılmasına dikkat edilmelidir. Yaz aylarında toprak daha hızlı kuruduğundan dolayı sulama miktarı kışa oranla daha fazla olmalıdır.

Cam Güzeli Çiçeğinin bakımından budama işleminin de önemli bir yerinin varlığı söz konusudur. Cam güzeli çiçeğinin budama işlemi ise oldukça pratiktir. Bitkinin filizlenmeyen durumdaki dallarının yanı sıra solan çiçekleri temizlenerek budama işlemi yapılabilir.

Cam Güzeli Çiçeği Nasıl Ekilir?

Cam güzeli çiçeğinin tohumları, Nisan sonu ve Mayıs aylarında havalar ısınırken toprağa ekilir. Toprakla buluşan tohumlar yaklaşık olarak on gün içerisinde çimlenmeye başlar. Havalar tam ısınmadıysa bu işlemin ev içinde gerçekleştirilmesi yararlı olacaktır.

Sıcak yastıklara ekilerek çimlenmesi gerçekleşmektedir. 2 - 3 haftalık bir sürenin sonunda çimlenen tohumlar, ilkbahar aylarına doğru, toprak ve hava ısınmaya başladığı anda, havadar bir ortamda toprağa ekilir. Tohumların toprağa ekimi yapılırken, 30 - 35 cm aralıklarla dikilmesi önemlidir. Bu sayede çiçeğin kolay gelişmesi sağlanır.

Cam Güzeli Çiçeği Nasıl Çoğaltılır?

Cam güzeli çiçeğinin çoğaltılmasında üç farklı yöntemden yararlanılır. Bunlar; kökten ayırma, tohumdan veya çelikle çoğaltma yöntemleri olmaktadır.

Cam Güzeli Çiçeği Nasıl Sulanır?

Cam güzeli çiçeği, kış aylarında aşırı soğuktan korunarak çok az miktarlarda suyla sulanmalıdır. Sulamada kullanılan suyun toprağın her tarafına ulaştırılmasına dikkat edilecek şekilde sulama yapılamaya dikkat edilmelidir. Her sulamada sürekli aynı ölçüde su kullanılmalıdır.

Evde Cam Güzeli Çiçeği Yetiştiriciliği Yapılabilir mi?

Cam güzeli çiçeği bir saksı bitkisi olduğundan evde cam güzeli çiçeği yetiştirilmesine olanak sağlar. Bu bakımdan isteyen herkes gerekli koşulları sağlayarak evde cam güzeli çiçeği yetiştiriciliğini kolaylıkla yapabilir.

Cam Güzeli Çiçeği Anlamı

Cam güzeli çiçeği adını, yetiştirilmekte olduğu evlerde pencere önünde daha iyi yetişebildiğinden dolayı bu adı almıştır. Pencere önlerine, uzun saksılar içine konulan camgüzeli çiçeği, çoğu bayanın da pencereden dışarıyı izlemesi çiçeğin "cam güzeli "adının almasına sebebiyet vermiştir.

Pencere önüne konulduğunda bol güneş alan ve sıcak ortamda yetişebilen çiçek, görsel bakımdan çok güzel renklere sahip olduğu için yetiştirilmesi tercih edilen süs bitkileri arasında yerini almaktadır. Pencere önünde çok güzel görüntüler sergilemesi de bu bitkiye verilen Camgüzeli çiçeği anlamı da buradan gelmektedir.

Cam Güzeli Çiçeği Latincesi

Cam güzeli çiçeği; kınaçiçeğigiller ailesine mensup olan Cam güzeli çiçeğinin Latince adı "İmpatiens walleriana" olarak bilinir.

Cam Güzeli Çiçeği Özellikleri

- Yeni Gine olarak da bilinen bir çiçektir.

- Cam Güzeli çiçeğinin doğada çok fazla çeşidi bulunur.

- Cam güzeli bitkisinin boyu 30 cm ile 2 metre arasında değişkenlik gösterir.

- Cam güzeli çiçekleri mor, kırmızı, somon, pembe, beyaz ve turuncu renkte çiçekler açarlar. - Bu çiçeklerin rengarenk oluşları evde ve bahçelerde süs bitkisi olarak yetiştirilmelerine önemli bir katkı sağlamaktadır.

- Yaprakları hafif yeşil veya kırmızı yeşil renklerdedir.

- Açık havayı sevmesinden dolay balkonlarda ve bahçelerde özellikle de güneş alabilecek ortamlarda konumlanırlar.

- İlkbahar ve sonbahar dönemleri arasında sürekli çiçek açar.

- Çok iyi bakılması ve kışların da yumuşak geçmesi durumunda bütün yıl boyunca çiçeklerini muhafaza edebilen bir bitkidir.

- Çok dallı bir yapıya sahiptir.

Cam Güzeli Çiçeği Faydaları

Cam güzeli çiçeği, bulundukları ortama güzellik katan nitelikteki süs bitkileri arasında olduğundan dolayı insanlara bedensel yönden sağladığı yönünde bilinen bir faydası bulunmamaktadır. Fakat bu bitki sahip olduğu göz kamaştırıcı renkleri ve muhteşem görüntüsü ile ruha iyi gelen bir etki yaratan bitki olarak dikkat çekmektedir.

Bakımı son derece kolay olduğu için evlerde süs bitkisi olarak kullanılmaktadır. Bahçe ve park alanlarında toplu halde bordür olarak kullanılan bitki, çok etkileyici güzelliklerde görüntüler ortaya koymaktadır.