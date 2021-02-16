Çam Fıstığı Nasıl Yetişir? Çam Fıstığı Türkiye'de En Çok Ve En İyi Nerede Yetişir Ve Nasıl Yetiştirilir?

Margarin üretiminde ve tatlılarda kullanılan çam fıstığı yağının besin değeri oldukça yüksektir. Özel işlemlerden geçirilerek üretilen yağ, kozmetik sektöründe de kullanılır. Görünümlerine göre çam fıstığı ikiye ayrılır. İnce bir yapıda olanlara Maraş tipi denir. Sadece Kahramanmaraş'ta değil İç Anadolu Bölgesinin genelinde yetişir. En yaygın görülen çeşidi ise kozak adıyla bilinir. Kozaklar diğer çam fıstıklarına göre daha iri ve yumuşaktır.



Çam Fıstığı Nasıl Yetişir?



Çam ağaçları sert iklim şartlarına karşı dayanıklıdır ve karasal iklimin görüldüğü yerlerde bile yetişebilir. Çam fıstığı ağaçları ise genellikle Akdeniz ikliminin hakim olduğu bölgelerde yetişir.



Fidanlarının Ekim ya da Kasım ayında dikilmesi gerekir. Fidanların arsındaki mesafe minimum 4, maksimum 6 metre olmalıdır.



Çam Fıstığı Nerede Yetiştir?



Odun dışı orman ürünlerinden biri olan çam fıstığı çeşitlerine göre birçok ülkede yetişmektedir. Uzak doğuda en fazla çam fıstığı yerleştiren ve ihraç eden ülkelerin başında Güney Kore geliyor. Çin, Tayvan ve Endonezya'da da üretim 2015 yılından bu yana artış göstermiştir. Çin'in kuzeyindeki ormanlarda yetişen fıstıklar ise son derece nadir olup beyaz renktedir.



Güney Amerika ülkelerinde de farklı fıstık türleri yetiştiriliyor. Son yıllarda özellikle Arjantin ve Meksika'da rekolte artmış, bu da ihracat rakamlarına olumlu yansımıştır.



Rusya'daki Sibirya bölgesi ve Orta Asya'da da Güner İçi üretiliyor. Rusya'nın en fazla çam fıstığı ihracat ettiği ülkeler arasında Baltık ülkeleri (Letonya, Litvanya, Estonya) ve Polonya yer alıyor. Sınır komşularımızdan en büyüğü olan İran'da diğer odun dışı orman ürünleri ile birlikte çam fıstığı üretimi dünya ortalamasının üstündedir.



Çam Fıstığı Türkiye'de Nerede Yetişir ve Yetiştirilir?



Türkiye'de en çok çam fıstığı yetiştirilen yer Aydın'a bağlı Koçarlı ilçesidir. Bu ilçede her yıl ortalama olarak 750 - 850 ton arası çam fıstığı üretilmektedir. Fıstıklar fabrikalarda işlendikten sonra 10'dan fazla ülkeye ihraç edilmektedir.



Çam Fıstığı En Çok ve En İyi Nerede Yetişir ve Yetiştirilir?



Çam fıstığı en çok ve en iyi yaz aylarının sıcak ve kurak, kış aylarının ise ılık ve yağışlı geçtiği bölgelerde yetişir.