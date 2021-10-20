Çalba otu nedir, ne işe yarar ve nerede yetişir? Çalba otunun faydaları nelerdir ve neye iyi gelir

Çalba otu, ana vatanı Avrupa'da yaygın olduğu gibi Anadolu'nun da topraklarında çok miktarda bulunur. Mum gibi olan çalba otu yol kenarlarında dikkat çekici yapıya sahiptir.

Çalba Otu Nedir?

Ülkemizde, 'Sığır Kuyruğu Otu, Kral Mumu ve Sığır Otu' isimleriyle anılan çalba otu, Avrupa ve Anadolu bitkisidir. Gövdesi tüylerle kaplı ve dik şekilde olan çalba otu, sadece Türkiye'de 200 türe sahiptir. Balgam söktürücü özelliğiyle, yıllardan beri Anadolu'da kullanılan çalba otunun, dünyada popüler bitkiler arasında yer alır.

Çalba Otu Ne İşe Yarar?

Çalba otunun sağlığı yüzlerce yararı bulunur. Beyinden ayak kısımlarına kadar iç ve dış yararları olan çalba otu, ağrıları dindirici özelliktedir.

Çalba Otu Nerede Yetişir ve Bulunur?

Çalba otunun anavatanı Avrupa olduğundan en çok burada yetişir. Ülkemizde ise Marmara, Akdeniz ve Ege bölgelerinde hemen her alanda yetişebilmektedir.

Çalba Otu Hangi Mevsimde Olur?

Çalba otu kış mevsimi bitkisidir. Kış mevsiminde ortaya çıkan çalba otu, bahar döneminde kadar taze şekilde bulunabilir. Sonraki dönemlerde kurutulmuş halleri alınabilir.

Çalba Otunun Yetiştiriciliği Mümkün müdür?

Çalba otunun ülkemiz sınırlarında 200 çeşidi bulunuyor. Ülkemizin topraklarını seven çalba otunun yetiştiriciliği mümkündür. Gerekli koşullar sağlandığında, tarla veya bahçelerde yetiştirilebilir.

Çalba Otu Nasıl Kullanılır?

Çalba otu kaynatılarak tüketilen bitkilerden biridir. Toplandıktan sonra bir süre güneş altında bekletilen bitki daha sonra saklanarak kullanılabiliyor.

Çalba Otu Kullanımı

Çalba otunu çay olarak tüketebilmek için 1 fincan su kaynatılmalıdır. Su kaynadıktan hemen sonra üzerine yaklaşık 1 çay kaşığı çalba otu ilave edilmeli ve 8 dakika demlenmesi beklenmelidir. Daha sonra afiyetle içilebilir.

Çalba Otu Faydaları Nelerdir?

Çalba otu balgam söktürücü ve göğüs yumuşatmak için yaygın olarak kullanılır.

Solunum yolları enfeksiyonlarında iyileştirici yapısı vardır.

Mide üşümelerinde oluşabilen karın ağrısını giderici özelliği bulunur.

Ses kısıklığı ve boğuklaşması sorunlarında çalba otu önerilen bitkilerdendir.

İdrar söktürücü özelliği vardır.

Çalba otunun en çok bilinen faydalarından birisi depresyon, kaygı ve stres sorunlarını giderici özelliğidir. Ruhsal rahatlık sağlama özelliğine sahiptir.

Uyku sorununda rahatlıkla tüketilebilir. Derin uyku için çalba otu uzmanlar tarafından önerilmektedir.

Gündelik yorgunlukların giderilmesinde çalba otunun önemli etkisi olduğu söylenebilir.

Çalba Otu Neye Yarar ve İyi Gelir?

Çalba otu insan vücudunun her bölgesinde işe yarayabilen bitkidir. Kanı çoğaltıcı olarak kullanıldığı söylenebilir. Ayrıca mide ağrılarına iyi geldiği söylenebilir. İyileştirici etkisi nedeniyle cilt üzerinde kullanılabiliyor.

Çalba Otunu Zararları Var mıdır?

Bitkilerin bütününde olduğu üzere aşırı kullanımdan kaçınılmalıdır. Aksi halde ishal oluşturabilir. Zehirlenmelere yol açabilir veya kusmaya neden olabilir.

16 yaş altı kişilerin kullanmaması gereken bitkidir.

Hastalığı olan kişilerin çalba otu tüketmemesi önerilir.

Hamileliğe etkisini bilinmemektedir. Bu nedenle uzmanlara danışarak kullanılmalıdır.

Emziren annelerin kullanımı tavsiye edilmez.

Bitkilere karşı alerjisi olan bireylerin tüketmeleri halinde alerjik reaksiyonlara neden olabilir.

Ameliyat öncesi veya sonrası kullanımı öncesinde uzmanlara bilgi verilmelidir.

Sürekli ilaç kullanıcıları mutlaka doktorlarına danışmalıdırlar.

Çalba Otu Nerede Satılır?

Kış bitkisi olan çalba otu satış noktaları aktar dükkanlarıdır. Ayrıca internet üzerinden satışı yapılabilen çalba otu, bu noktalardan satın alınabilir. Otun orijinal olmasına özen gösterilmelidir.