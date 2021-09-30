Çakşır kökü suyu faydaları nelerdir ve ne işe yarar? Çakşır kökü suyu nasıl kullanılır ve neye iyi gelir

Çakışır otu, aktarlarda macun, kök, toz, çay ve suyu şeklinde de satılır. Çakşır otunun sağlığa faydalarını öğrenerek, sağlığınız için kullanabilirsiniz.

Çakşır Kökü Suyu Faydaları Nelerdir ve Ne İşe Yarar?

Çakşır kökü otu, dev rezene şeklinde de bilinir. Görünüm açısından rezeneye benzer. Bitkinin hoş bir kokusu olmasa da çok iyi bir şifa deposudur. Özellikle de erkeklerde cinsel gücü artırdığı için çok önemli bir yere sahiptir. Çakışır kökü suyunun faydaları ise;

Çakışır oyunun ağrı kesici bir özelliği vardır. Eklemlerde ve kaslarda meydana gelen ağrıyı dindirmek için etkilidir.

Astım, zatürre ve bronşit gibi kış hastalıklarına karşı bağışıklık sistemini güçlendirir.

Sinir sistemini düzenlemeye yardımcı olur. Aynı zamanda da sakinleştirici bir özelliği vardır.

Vücutta bulunan toksinlerin dışarı atılmasını sağlar.

Kan şekerini düşüren bir etkisi vardır.

Kemik yapısının güçlenmesine yardımcı olur.

Çakışır kökü suyu, yaraların iyileşmesine de yardımcı olur.

Vücuda zindelik ve enerji verir.

Afrodizyak etkisi oluşturur ve cinsel gücü artırmaya yardımcı olur. Aynı zamanda da erkeklerde sperm artırmaya yardımcı olur.

İştah açıcı özelliği vardır. Bu sayede de kilo almaya da yardımcı olur.

Ciltte oluşan leke ve sivilcelerin giderilmesini sağlar.

Soğuk algınlığını önlemek ve soğuk algınlığının kısa sürede atlatılmasını sağlamakta oldukça etkilidir.

Ciltte oluşan leke ve sivilcelerin giderilmesini sağlar.

Çakşır Kökü Suyu Nasıl Kullanılır ve Neye İyi Gelir?

Çakşır otu aktarlarda kök, toz, yağ, macun ve su şeklinde satılıyor. Çakışır oyunu çay olarak tüketmek isterseniz de kök ya da toz halinde alabilirsiniz. Bir fincan kaynamış suyun içine bir çay kaşığı kadar tozundan ya da kökünden eklemeniz gerekir. Daha sonra ağzını kapatıp 5 dakika kadar demlemeye bırakıyorsunuz. Bu çaydan günde bir fincandan daha fazla içmemeniz tavsiye ediliyor.

Aynı zamanda bu bitkinin afrodizyak etkisinden yararlanmak için, macununu almanız gerekir. Bunun için ise, günde 2 kaşık almanız yeterli olur. Dilerseniz de toz halinde alarak, bal ya da pekmezle bir karışım yapabilirsiniz. Bunun için de 1 çay kaşığı tozla 1 çay kaşığı balı karıştırmanız yeterli olur.

Yüzünüzde meydana gelen leke ve sivilceleri gidermek için 1 çay kaşığı çakşır otu yağı ile yarım çay kaşığı zeytin yağını karıştırmanız gerekir. Sivilceli olan bölgeye masaj yapar gibi yedirmeniz gerekiyor. Çakşır otu ülkemizde çok sık kullanılan ve hatta Doğu Anadolu bölgesinde haşlanarak ya da turşusu kurularak tüketilen özel bir bitkidir.

Çakşır otunun boyu, 2 metreye kadar uzayabilir ve bitkinin sarı renkte küçük çiçekleri vardır. Köklü bir geçmişe sahip olan çakşır otunun en eski dönemlerde kökleri ezilerek bal ile karıştırıldıktan sonra tüketilirdi. Yapılan araştırmalara göre çakşır otunun içinde bol miktarda saponin, tanen, reçine, alkaloit ve nişasta yer alıyor. İçinde bulunan uçucu yağlar ise çok hoş bir koku sağlamıyor. Çakşır otu suyu, bitkinin yapraklarından ya da köklerinden elde edilen bir sudur. Bitkinin yaprakları toplanarak kurutulup toz haline getirildikten sonra, bunlar sıcak suyun içine atılarak çakşır suyu elde edilir. Aynı zamanda çakşır yaprakları, toplandıktan sonra da sıkılarak bir miktar suyu çıkarılabilir.