Cağ otu nedir, ne işe yarar ve nerede yetişir? Cağ otunun faydaları nelerdir ve neye iyi gelir

Genellikle salamurası yapılan cağ otu, halk arasında ikiz iksiri olarak anılan bir bitkidir. Market ve Pazar tezgahlarındaysa bu otun “caşır” olarak isimlendirildiği görülebilir.

Cağ Otu Nedir?

Caşır olarak da bilinen cağ otu, Anadolu bölgesinde yaygın olarak tanınan bir bitki türüdür. Yetiştiği yörede kırmızı etten daha fazla tüketilmesiyle ün yapmıştır. Bölge halkı, cağ otunu faydaları sebebiyle bir ilaç olarak nitelendirmektedir.

Cağ Otu Ne İşe Yarar?

Yetiştiği bölgedeki insanlar tarafından ikiz iksiri olarak anılan cağ otunun doğurganlık üzerinde etkili olduğuna inanılmaktadır. Bu inancın altında yatan ana sebep, cağ otunun yetiştiği yerde 84 çift ikizin bulunmasıdır. Şifalı bitki olarak kabul gören cağ otunun yalnızca ikiz doğumlar üzerinde değil aynı zamanda çocuğu olmayanlara da yardımcı olduğuna inanılmaktadır. Ancak konuyla alakalı tıbbi bir veri bulunmamaktadır.

Cağ Otu Nerede Yetişir ve Bulunur?

Cağ otu, ağırlıklı olarak Muş ilinin Varto ilçesinde yetişen bir bitki türüdür. Ancak burada yetişmesine rağmen çevre ilçe ve illere de satışı yapılmaktadır. Cağ otu, şifasının yanı sıra lezzetiyle de oldukça beğeni toplayan bir ottur. Kilosunun nispeten yüksek fiyatlara satıldığı bu ot, yıl içerisinde tonlarca tüketilebilmektedir.

Cağ Otu Hangi Mevsimde Olur ve Yetiştiriciliği Mümkün müdür?

Caşır, yani cağ otu kurak iklimlerde ve nemli topraklarda kolayca yetişebilen bir bitki türüdür. Bu otu yetiştirmek isteyenlerin uygun zamanda köklerini toprağa ekmesi yeterli olmaktadır. Ekstra bakım istemeyen cağ otu kolaylıkla büyüyüp gelişmektedir. Bu bakımdan hem kişisel tüketim hem de toplu satış için uygun bir ot türüdür. Cağ otu keskin kokusu ve farklı görünümüyle yetiştiği alandaki diğer bitkilerden kolaylıkla ayırt edilebilir.

Cağ Otu Nasıl Kullanılır? Cağ Otunun Kullanımı

Cağ otu, kullanım bakımından farklı alternatiflere sahiptir. Ancak insanların bu otu en fazla salamura ve çay şeklinde kullandıkları dikkat çekmektedir. Köklerinden çay hazırlanabilen caşır ile macun yapmak da mümkündür. Bunun için cağ otunun kurutulması ve toz haline getirilmesi gerekir. Bu toz bal ile karıştırıldığında macun olarak kullanılabilmektedir.

Cağ Otu Faydaları Nelerdir, Neye Yarar ve İyi Gelir?

Çay, salamura ve macun gibi farklı şekillerde tüketilebilen cağ otunun ön plana çıkan faydası doğurganlık üzerindeki etkisidir. Buna göre, cağ otunun çocuğu olmayan çiftler için bir şifa kaynağı olduğuna inanılır. Ek olarak bu otu tüketenlerde ikiz gebelik ihtimalinin arttığı da duyulmuştur. Bitkisel kaynaklı bir besin olduğu için de içerisinde çokça vitamin ve mineral yer almaktadır.

Cağ Otunun Zararları Var mıdır?

Cağ otu, dengeli ve ölçülü kullanılması gereken bir bitki türüdür. Yaygın olarak bilinen yorumlara göre bu otun fazla tüketimi kişinin depresif bir ruh haline bürünebilmesine neden olmaktadır. Dolayısıyla cağ otunu kullanmadan önce, daha önce kullanmış birinden ya da bilgi sahibi bir kimseden yorum alınması oldukça önemlidir.

Cağ Otu Nerede Satılır?

Cağ otu, Anadolu ve Doğu Anadolu bölgesinde yetişen bir bitki türüdür. Ancak diğer bölgelerde de bu ota halk pazarı ve eczane tarzı yerlerde ulaşılabilmektedir. Yöre halkı dışındaki insanlar tarafından pek bilinmeyen bu bitki, tanıyanlar tarafından oldukça rağbet görmektedir.