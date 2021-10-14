Cadılar Bayramı (Halloween) Ne Zaman 2021? Cadılar Bayramı Tarihi ve Kutlama Etkinlikleri

Eğlence mekanlarında ve okullarda çeşitli etkinliklere sahne olduğumuz Cadılar Bayramı (Halloween) ne zaman araştırmaları yoğunluk kazandı. Cadılar Bayramı kutlama etkinlikleri hazırlamak isteyenler, bu yıl Halloween’ın ne zaman, hangi güne denk geldiğini merak ediyor. İşte Cadılar Bayramı hakkında merak edilenler…

Cadılar Bayramı (Halloween) Nedir?

Genellikle çocukların çeşitli korkunç kostümler giyerek, bulunduğu köyün, mahallenin ya da kasabanın evlerini kapı kapı gezerek şeker, meyve ve çeşitli hediyeler aldığı bayramdır.

Cadılar Bayramı (Halloween) Tarihi

Cadılar Bayramı bir pagan festivali olarak ilk kez İngiltere'de İrlandalılar, İskoçlar ve Galliler tarafından kutlanmaya başlandı.

19'uncu yüzyılın sonunda bu gelenek Kuzey Amerika'ya göçenler tarafından devam ettirildi.

Batı dünyası 20'nci yüzyılda Cadılar Bayramı'nı, bir Amerikan popüler kültürü olarak tanıdı.

Cadılar Bayramı (Halloween) Ne Zaman 2021?

Pagan ve sonrasında Hristiyan geleneği haline gelen Cadılar Bayramı'nın başlangıcı, Samhain olarak bilinen Kelt Festivalidir. Başlangıç yılı tam olarak bilinmese de kutlamaların yapıldığı 31 Ekim tarihi günümüze kadar hiç değişmeden gelmeyi başarmıştır.

31 Ekim, hasat mevsiminin bittiği gün olarak bilinir ve tek geçim kaynağı toprak olan dönem insanları için yaşamaya devam edebilecek olmanın garantisi gibidir.

Cadılar Bayramı Kutlama Etkinlikleri

Cadılar Bayramı’nda çocuklar korkunç kıyafetler giyerek kapı kapı gezerler ve ev sahiplerine “Şaka mı, şeker mi?” diye sorarlar. Ev sahibi “Şaka!” derse çeşitli muziplikler yaparlar. Büyükler çocuklara şekerleme ikram ederler veya harçlık verirler. Bu uygulamanın kökeni geçmişte Britanya’da yoksulların kapı kapı dolaşarak “ruh keki” toplaması geleneğidir.

Yetişkinler, 31 Ekim’e en yakın hafta sonunda kıyafet baloları düzenlerler. Bu partilerde misafirler cadı, hayalet veya korku filmi karakteri gibi korkunç kostümler giyerler.