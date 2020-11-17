C Vitaminini Geleneksel Yolla mı Yoksa Dil Altından mı Almalıyız?
"Covid-19 ile savaşan C vitamini, tüketmemiz gereken vitaminlerin başında geliyor. Peki C vitaminini nasıl tüketmeliyiz? Geleneksel yolla mı yoksa yoksa doğrudan kana karışan dil altından alınan lipozomal şekilde mi almalıyız? Uzman Dr. Ercüment İlgüz, konu hakkında önemli bilgiler verdi."
Emilemeyenler idrar ve dışkıyla atılır
Yüksek miktarda geleneksel C vitamini sindirilmesi, kanda ve organizmada daha fazla vitamin olması anlamına gelmez. Bu durum, organizmanın geri kalanına yeniden dağıtmak için bağırsakların belirli bir süre içinde emebildiği sınırlı miktarlarda C vitamini ile açıklanmaktadır (bu durum bağırsak toleransı olarak bilinir). Bağırsak tarafından emilemeyen fazla C vitamini idrarda ve daha düşük oranda dışkıda atılır.
Ayrıca, C vitamininin kendisi toksik olmasa da çok yüksek dozda geleneksel C vitamini almak ishal ve diğer sindirim sorunlarına neden olabilir. Bağırsaklar, kandaki C vitamini konsantrasyonunu düzenleyen bir bariyer görevi görür ve buna bağlı olarak geleneksel C vitamininin etkinliğini sınırlar.
Lipozomal c vitamininin avantajları
Dil altından alınan jel şeklindeki C vitamini, hızlı dil altı emilimi ile kana geçiş sağlayarak neredeyse anında etki gösteriyor.
Geleneksel oral C vitamini ile doz arttıkça emilim azalır. Ancak, dil altından oral yolla alınan C Vitamini, doğrudan kana karıştığı için daha etkilidir.
Renklendirici veya koruyucu madde yoktur.
Yüksek C vitamini dozlarına bağlı ishal veya sindirim bozukluklarına neden olmaz.
Doğrudan hücreler içinde salınan daha yüksek C vitamini konsantrasyonunu takiben lipozomal C vitamininin geliştirilmiş etkisi ortaya çıkar.
Özetle, lipozomal C vitamini, önerilen günlük C vitamini alımına ulaşmak için en etkili stratejidir.