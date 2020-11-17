C Vitaminini Geleneksel Yolla mı Yoksa Dil Altından mı Almalıyız?

Emilemeyenler idrar ve dışkıyla atılır

Yüksek miktarda geleneksel C vitamini sindirilmesi, kanda ve organizmada daha fazla vitamin olması anlamına gelmez. Bu durum, organizmanın geri kalanına yeniden dağıtmak için bağırsakların belirli bir süre içinde emebildiği sınırlı miktarlarda C vitamini ile açıklanmaktadır (bu durum bağırsak toleransı olarak bilinir). Bağırsak tarafından emilemeyen fazla C vitamini idrarda ve daha düşük oranda dışkıda atılır.

Ayrıca, C vitamininin kendisi toksik olmasa da çok yüksek dozda geleneksel C vitamini almak ishal ve diğer sindirim sorunlarına neden olabilir. Bağırsaklar, kandaki C vitamini konsantrasyonunu düzenleyen bir bariyer görevi görür ve buna bağlı olarak geleneksel C vitamininin etkinliğini sınırlar.

Lipozomal c vitamininin avantajları

Dil altından alınan jel şeklindeki C vitamini, hızlı dil altı emilimi ile kana geçiş sağlayarak neredeyse anında etki gösteriyor.

Geleneksel oral C vitamini ile doz arttıkça emilim azalır. Ancak, dil altından oral yolla alınan C Vitamini, doğrudan kana karıştığı için daha etkilidir.

Renklendirici veya koruyucu madde yoktur.

Yüksek C vitamini dozlarına bağlı ishal veya sindirim bozukluklarına neden olmaz.

Doğrudan hücreler içinde salınan daha yüksek C vitamini konsantrasyonunu takiben lipozomal C vitamininin geliştirilmiş etkisi ortaya çıkar.

Özetle, lipozomal C vitamini, önerilen günlük C vitamini alımına ulaşmak için en etkili stratejidir.