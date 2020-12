C Vitamini, Mide Kanserini Önlüyor mu?

Mide kanserinin erkeklerde 5’inci kadınlarda ise 6’ıncı en sık görülen kanser türüdür. Mide kanseri çoğunlukla ileri evrede tanı alır. Ölüm oranları yüksek kanser türlerinden olduğundan korunmaya yönelik yaklaşımlar önem teşkil etmektedir. Mide kanserinde öncelikle risk faktörlerinin farkında olmak gerekir. Bu türün gelişiminde genetik faktörlerin yanı sıra çevresel etkilerde kilit görevi üstlenir.

Erkek cinsiyet, tütün kullanımı, obezite, aşırı tuz tüketimi ve midede yaşayan Helikobakter Pylori bakterisinin varlığı başlıca risk faktörleridir. Ağırlıklı olarak et ve işlenmiş et mamüllerini tüketenlerde, midede ‘nitrozaminler’ olarak tanımlanan kanserojen maddeler de artar. Diyetle alınan her 20 gram doymuş yağ, mide kanseri riskini yüzde 8 artırıyor.

Bakteri ve kanserojen madde savaşçısı

Vitamin C’nin diğer adı ile askorbik asit insan vücudunda sentez edilemiyor. Bu nedenle dışarıdan besinler yoluyla alınması gerekir. C vitamini güçlü antioksidan etkili vitaminlerdendir. Vücutta oluşan zararlı maddeleri toplar ve ortamdan uzaklaştırır. Bu etki ile hücre DNA’sını bu maddelerin zararlı etkilerinden korur.

Ayrıca kanserojen bakterilerden olan Helikobakter Pylori’nin üremesini ve kanserojen ‘nitrozaminlerin’ oluşmasını engeller. Mide kanseri tanısı alan ve midesinde Helikobakter Pylori bulunanların mide sıvısındaki C vitamini düzeylerinin düşük olduğu gözlemlenmiştir. Yapılan epidemiyolojik çalışmalar C vitamininden zengin gıdalardan beslenenlerde mide kanseri riskinin azaldığını ortaya koyuyor.

Ek takviyelerden değil besinlerden alın

Günlük 100 mg c vitamini alımı, mide kanserini yüzde 26 oranında azaltıyor. Bunun besinler yoluyla alımı yeterlidir, ek vitamin takviyelerine ihtiyaç yoktur. C vitamini ısı ile etkisini kaybedeceğinden gıdaların tercihen taze veya buharda pişirilmiş olarak tüketilmesi önemlidir.

Meyvelerden kivi, çilek, portakal, limon mandalina gibi turunçgiller, sebzelerden ise brokoli, lahana, domates ve biber C vitamininden oldukça zengindir. 1 orta boy kivi 90 mg, 1 kase çilek 85 mg ve 1 tatlı kırmızı biber ise 95 mg kadar C vitamini içerir.