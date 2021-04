C vitamini eksikliği belirtileri nelerdir? İşte C vitamininin faydaları

C vitamini suda eriyen vitaminlerden biridir ve vücut bu vitamini depolamaz. Bu nedenle günlük ek gıda takviyesiyle karşılanması mümkündür. C vitamini eksikliğinde Skorbüt hastalığının görüldüğünü belirten İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Sedat Işık, C vitaminiyle ilgili merak edilenleri anlattı.

C vitamininin faydaları

Grip ve soğuk algınlığı gibi hastalıklarından önlenmesinde etkili bir vitamindir.

Bağışıklık sistemini güçlendirmenin yanı sıra çeşitli hastalıklara karşı da kalkan görevi görür.

C vitamini, üst solunum yolları semptomlarının azalmasına yardımcı olur.

Ciltteki hücreleri yeniler. Yaraların iyileşmesini sağlar.

Şeker hastalarının tedavi sürecinde gerekli direnci sağlayarak destek olur.

Yüksek tansiyonun düşmesini sağlayarak felç riskini azaltır.

Sinir sistemindeki hücreleri dengede tutarak kişinin ruhsal hastalıklara yakalanma oranını azaltır.

C vitamini eksikliği belirtileri nelerdir?

Eğer yeterli miktarda C vitamini alınmıyorsa, eksikliğinde birtakım belirtiler meydana gelir. Bunlar;

Cildin kendini yenileyememesi ve morarma belirtileri,

Ağız içinde, dudakta, burunda ve yanaklarda aft oluşumu,

Kemik ve kaslarda şiddetli ağrı,

Diş etlerinde şişme ve kanama,

Yaraların geç iyileşmesi ve geçmeyen sivilce lekeleri gibi sorunlara yol açabilir.

C vitamini hangi besinlerde vardır?

Özellikle portakal, kırmızıbiber, kivi, limon, mandalina, yeşilbiber, kuşburnu ve kırmızı lahana C vitamini açısından oldukça zengin gıdalardır. Bu besinlerin yanı sıra çilek, brokoli, bezelye, üzüm ve tere de yine C vitamini ihtiyacınızı karşılayabilir. Ayrıca günde 2 bardak portakal suyu ya da bir tane orta boy kiviyle de günlük C vitamini ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz. C vitaminin ısı, ışık ve oksijene karşı hassas olduğu unutulmamalıdır. Pişirmeyle C vitamini yaklaşık %30 ile %40 arası bir kayba uğrar. Dolayısıyla besinlerin daha çok çiğ tüketilmesi önerilir. Pişirilmesi gereken besinlerin ise buharda ya da az pişirilerek vitamin kaybını minimuma düşürmek mümkündür.