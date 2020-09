Buz lazer nedir?

Buz lazer 10 yıllık çalışma sonrasında tamamlanmış en etkili ve son teknolojiye sahip en gelişmiş lazer yöntemidir. Dünyada ilk sırada yer alan buz lazer, ülkemizde de yaygınlaşarak lazer epilasyon yöntemlerinin lideri olarak adından söz ettirmektedir. Eski lazer yöntemlerinde acı ve ağrı hissi yoğun yaşanmakta aynı zamanda yüksek ısı enerjisi sebebiyle ciltte yanma gibi yan etkiler yaşanabilmektedir.

Buz lazer hafif yoğunlukta enerji ile uygulanırken, kıl köklerinin etkili olarak tahrip edilmesini sağlar. 3 farklı lazer dalga boyunu tek bir yenilikçi tedavi başlığında birleştiren buz lazer epilasyon son teknolojidir. Uygulama esnasında buz başlık sürekli hareket halinde olup, hafif ölçüdeki enerji ile kıl köklerini kademeli bir şekilde ısıtarak tahrip olmalarını sağlar. Bu işlem sırasında cilt yüzeyi korunmakta ve yan etkiler ortadan kaldırılmaktadır. Böylelikle buz lazerin en temel amacı acı hissi ortadan kaldırılmaktadır. Masaj hissi ile epilasyon tanımı yapılan buz lazer konforlu bir teknolojiye sahiptir.

Buz lazerin farkı nedir?

ICE teknolojisine sahip buz lazer, cildi -3 dereceye kadar soğutarak konforlu epilasyon uygulanmasını sağlıyor. Bu soğutma işlemi esnasında ciltte yanma ve leke gibi yan etkiler ortadan kaldırılıyor. Tüm lazer yöntemlerini geride bırakan buz lazer, cildin ısınmasının aksine serinlik vererek istenmeyen tüylerde kalıcı çözüm sağlıyor. Eşsiz soğutma teknolojisi ile acı ve ağrı hissi ortadan kaldırılarak epilasyon uygulanıyor.

Buz lazer epilasyon diğer yöntemlerin aksine her açıdan avantaj sağlamaktadır. Uzun yıllar yapılan çalışmaların neticesinde son teknolojiye sahip olması ve her kullanıcıya hitap etmesi buz lazeri bilinen tüm yöntemlerden büyük bir farkla ayırıyor. Acısız ve ağrısız olması, konforlu olması tercih edilmesindeki en büyük etkenlerin başında gelmektedir.

Ancak bu özelliklerin yanı sıra buz lazer her cilt tipine uygulanabilir olmasıyla da diğer yöntemlerden ayrılmaktadır. Cilt rengi ne olursa olsun bronz, esmer ya da beyaz her cilt tonuna uygulanabilmektedir. Bu sayede her mevsim uygulanabilir bir lazer teknolojisidir. Cilt rengi ne olursa olsun, kıl yapısı nasıl olursa olsun Buz Lazer ile istenmeyen tüyler son bulmaktadır.