MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerMahmure Haberleri Güzellik Bakım HaberleriBuz Küplerinin Cilde 5 İlginç Faydası
GeriGüzellik Bakım Buz Küplerinin Cilde 5 İlginç Faydası
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Haberler >Mahmure >Güzellik Bakım>Buz Küplerinin Cilde 5 İlginç Faydası
Güzellik Bakım

Buz Küplerinin Cilde 5 İlginç Faydası

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Buz Küplerinin Cilde 5 İlginç Faydası
Abone Olgoogle-news

"Buz küpleri, en eski cilt bakım yöntemlerinden biri olarak biliniyor. Bir buz küpünün cilt üzerinde gezdirilmesi şeklinde uygulanan bu yöntemin pek çok faydası bulunuyor. İşte o faydalar..."

1- Cildi parlatıyor, sivilceleri yok ediyor

Cildinize buz uygulamak, kan dolaşımını hızlandırarak parlaklık veriyor. Parlaklık vermenin yanı sıra buz küpleri, cildinizdeki yağ üretimini en aza indirmeye yardımcı oluyor. Bu özelliği ile var olan sivilce ve akneleri tedavi ettiği gibi yenilerinin oluşumunu da önlüyor. Buz ayrıca sivilce kaynaklı şişkinliklerin yok olmasına da yardımcı oluyor.

2- Lekeleri tedavi ediyor

Yüzünüzde koyu renkli lekeler mi var? Bir su bardağı gül suyunu kaynatın. İçine bir salatalığın suyunu ekleyin ve buz kalıplarına dökerek dondurun. Her gece yatmadan önce yüzünüze ve boynunuza bu gül suyundan buz küplerini uygulayın. Düzenli kullandığınızda lekelerdeki değişimi göreceksiniz.

3- Gözenekleri sıkılaştırıyor, kırışıklıkların görünümünü azaltıyor

Yüzümüzde doğal yağları ve terlemeyi serbest bırakan, böylece cildimizi sağlıklı tutan gözenekler vardır. Ancak bu gözeneklerde biriken kirler cilt sorunlarına neden olur. Yüzünüzü yıkadıktan sonra buz küpü uygulamak bu kirleri gözeneklerinizden uzak tutuyor. Ayrıca yüze buz uygulamak gözeneklerinizin sıkılaşmasına da yardımcı oluyor. Gözenekleri sıkılaştırmanın yanı sıra yaşlanma belirtilerini geciktiren doğal yöntemlerden biri olarak da biliniyor. 

4- Göz altı torbalarına iyi geliyor

Yüzün yorgun görünmesine neden olan göz altı torbalarından kurtulmak için buz küplerini dairesel hareketlerle gözlerinizin iç köşesinden kaşlarınıza doğru hareket ettirin. İşlemi küpler eriyene kadar yapın.

5- Dudakları yumuşatıyor

Dudaklarımız kış soğuğunda da yaz sıcağında da bir şekilde zarar görüyor ve çatlıyor. Çatlayan dudaklarınıza buz küpü uygulayın. Ardından doğal bir dudak nemlendiricisi sürün.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi