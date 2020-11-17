Buz Küplerinin Cilde 5 İlginç Faydası

1- Cildi parlatıyor, sivilceleri yok ediyor

Cildinize buz uygulamak, kan dolaşımını hızlandırarak parlaklık veriyor. Parlaklık vermenin yanı sıra buz küpleri, cildinizdeki yağ üretimini en aza indirmeye yardımcı oluyor. Bu özelliği ile var olan sivilce ve akneleri tedavi ettiği gibi yenilerinin oluşumunu da önlüyor. Buz ayrıca sivilce kaynaklı şişkinliklerin yok olmasına da yardımcı oluyor.

2- Lekeleri tedavi ediyor

Yüzünüzde koyu renkli lekeler mi var? Bir su bardağı gül suyunu kaynatın. İçine bir salatalığın suyunu ekleyin ve buz kalıplarına dökerek dondurun. Her gece yatmadan önce yüzünüze ve boynunuza bu gül suyundan buz küplerini uygulayın. Düzenli kullandığınızda lekelerdeki değişimi göreceksiniz.

3- Gözenekleri sıkılaştırıyor, kırışıklıkların görünümünü azaltıyor

Yüzümüzde doğal yağları ve terlemeyi serbest bırakan, böylece cildimizi sağlıklı tutan gözenekler vardır. Ancak bu gözeneklerde biriken kirler cilt sorunlarına neden olur. Yüzünüzü yıkadıktan sonra buz küpü uygulamak bu kirleri gözeneklerinizden uzak tutuyor. Ayrıca yüze buz uygulamak gözeneklerinizin sıkılaşmasına da yardımcı oluyor. Gözenekleri sıkılaştırmanın yanı sıra yaşlanma belirtilerini geciktiren doğal yöntemlerden biri olarak da biliniyor.

4- Göz altı torbalarına iyi geliyor

Yüzün yorgun görünmesine neden olan göz altı torbalarından kurtulmak için buz küplerini dairesel hareketlerle gözlerinizin iç köşesinden kaşlarınıza doğru hareket ettirin. İşlemi küpler eriyene kadar yapın.

5- Dudakları yumuşatıyor

Dudaklarımız kış soğuğunda da yaz sıcağında da bir şekilde zarar görüyor ve çatlıyor. Çatlayan dudaklarınıza buz küpü uygulayın. Ardından doğal bir dudak nemlendiricisi sürün.