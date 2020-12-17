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Haberler >Mahmure >Eğlence >Alışveriş>Buse Terim’den Kış İçin Cilt Bakım Sırları
Alışveriş

Buse Terim’den Kış İçin Cilt Bakım Sırları

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Buse Terim’den Kış İçin Cilt Bakım Sırları
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"Günlük yoğun temposu sebebiyle kişisel bakım konusunda pratik, kullanışlı ve etkili sonuçlar sunan ürünleri tercih eden Buse Terim, Braun’un dijital etkinliğinde, Silk épil 9 deneyiminden bahsetti: ‘’Gün içinde çok fazla yere yetişmeye çalışan bir kadın olarak, bana zaman kazandıran ürünleri tercih etmenin önemini bir kez daha anladım. "

Bu kış içinde bulunduğumuz dönem dolayısıyla evde çok vakit geçiriyoruz ve aynı anda birden fazla işi halletmeye çalışıyoruz. Ben bu süreçte çocuklarıma vakit ayırıyorum, sporumu ihmal etmemeye çalışıyorum, ev ile uğraşıyorum ve takip etmem gereken aktif bir işim var. Dolayısıyla kişisel bakımımda bu yoğun tempoma adapte edebileceğim ürünler kullanmayı tercih ediyorum. Braun Silk épil 9 bu konuda bana çok yardımcı oluyor, kısa sürede uzun süre kalıcı sonuçlar elde etmemi sağlıyor.

Buse Terim’den Kış İçin Cilt Bakım Sırları

Hem bana zaman kazandıran hem de pürüzsüz bir cilde kavuşmamı sağlayan bu ürün üstelik çok dayanıklı. Biliyorsunuz lazer epilasyon tüyleri tamamen bitirmiyor, doğumdan sonra meydana gelen hormonal değişiklikler lazer epilasyondan alınan sonuçları olumsuz etkileyebiliyor. Bu yüzden her kadının lazer epilasyonun yanı sıra bitmeyen tüyleri için Silk épil 9’ a sahip olmasını ve bu deneyimi yaşamasını tavsiye ediyorum’’

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