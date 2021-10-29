Burun sızlaması neden olur, ne iyi gelir? Burun sızlaması ve yanması ne anlama gelir?

Burun sızlaması bazı hastalıkların bir belirtisi olarak karşımıza çıkabilir. Burun sızlamasının nedeni çok iyi şekilde araştırılması gerekir.



Burun Sızlaması Neden Olur?



1) Grip



Grip olduğumuz zaman özellikle mevsimsel geçişlerde ortaya çıkan grip hastalığında burun sızlaması yaşanabilir. Burun sızlamasının yanında burun yanması da eşlik edebilir. Bu durum grip hastalığının bir belirtisi olarak da kabul edilmektedir. Genel olarak burun sızlamasının en yaygın nedenleri arasında grip hastalığı gelmektedir.



2) Duman



Aşırı şekilde dumana maruz kalmak da yine burun sızlamasına neden olabilmektedir. Özellikle dumanlı havalarda bu havayı solumak doğrudan sağlığa zarar verebilir. Bundan dolayı da bir yan etki olarak burun sızlaması nüksedebilir. Bundan dolayı burun sızlamasının önüne geçmek için dumanlı yerlerden uzak kalmak ve dumanlı havayı solumamak gerekir.



3) Sinüzit



En sık karşılaşılan kulak burun boğaz hastalıkları arasında sinüzit gelmektedir. Sinüzitten kaynaklı olarak burunda devamlı olarak bir yanma ya da bir kaşıntı söz konusu olabilir. Burun yanmasının başlıca nedenleri arasında gösterilen sinüzit hastalığı tedavi edilmesi gereken hastalıklardan bir tanesi olarak karşımıza çıkar.



Burun Sızlamasına Ne İyi Gelir?



1) Sıvı Tüketmek



Sıvı tüketmek burun sızlaması için ilk olarak yapılacak şeylerin başında yer almaktadır. Eğer gün içerisinde az sıvı tüketiyorsanız bu alışkanlığınızı hemen terk etmeli ve daha fazla sıvı tüketmeniz gerekmektedir. Düzenli olarak günde en az 2 litre sıvı tüketerek burun sızlaması şikayetlerinizin önüne geçebilirsiniz. Burun sızlamasına ve burun yanması için uzmanlar tarafından da ilk olarak önerilen şeylerin başında sıvı tüketmek gelmektedir.



2) Zerdeçal



Her derde deva olarak bilinen zerdeçal burun sızlamasına da oldukça iyi gelmektedir. Zerdeçal sahip olduğu besin değerleri sayesinde insan sağlığına oldukça iyi gelmektedir. Özellikle kulak burun boğaz hastalıklarında ve şikayetlerinde ilk olarak bitki doktorları tarafından da zerdeçal önerilmektedir. Zerdeçalı düzenli olarak tüketerek burun sızlaması şikayetlerinizden kurtulabilirsiniz.



3) Sarımsak



Sarımsak da yine burun sızlamasına oldukça iyi gelen bir tedavi şeklidir. Sarımsağı düzenli olarak tüketmeniz durumunda burun sızlaması şikayetlerinizden kurtulacaksınız. Sarımsak insan sağlığına en faydalı olan doğal bitkisel tedaviler arasında yer almaktadır. Bundan dolayı pek çok kişi tarafından burun sızlamasına yönelik olarak sarımsak tavsiye edilmektedir.



4) Zencefil



Zencefil de yine burun sızlamasına neden olan faktörleri ortadan kaldıran çok iyi bir bitkisel çözüm metotları arasındadır. Zencefili düzenli olarak tüketmeniz sağlığınız açısından da oldukça etkilidir. Bundan dolayı zencefil çayını günde iki kez olmak üzere tüketerek burun sızlaması gibi şikayetlerinizden hızlı bir şekilde kurtulabilir ve yaşam kalitenizi daha da arttırabilirsiniz.



Burun Sızlaması ve Yanması Ne Anlama Gelir?



Burun sızlaması ve yanması genelde ciddi bir hastalığı işaret etmez. Bunun için ilk olarak doktorlar tarafından yapılan tetkikler ve testler sonuç verir. Burun sızlaması ve burun yanmasına yönelik olarak doktorların yapmış olduğu testler de kişide sinüzit ya da grip hastalığı ortaya çıkmış olabilir. Grip hastalığının doğal bir sonucu olarak da bu şikayet ortaya çıkabilir. Bundan dolayı detaylıca araştırılması gerekir.