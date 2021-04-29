Burun Maskesi Ne İşe Yarar Ve Nasıl Yapılır? Burun Maskesi Faydaları Ve Yapımı İçin Tarifler

Maske İngilizce dilinden çevirisi yapılmış kelimedir. Yüz, boyun, burun ve cildin çeşitli bölgelerine özel olarak yapımları mevcuttur. Nem maskeleri kuru ciltler için uygulanır. Yağlı ciltler için de özel olarak uygulanan maskeler yapılabilir.

Yüz Maskesi Nedir?

İlk yüz maskesi 19.yüzyılda Amerika Birleşik Devletlerinde icat edilmiştir. Yüze çeşitli amaçları karşılaması için uygulanan maskeye yüz maskesi denir. Beyazlatmak, korumak, arındırmak, lekelerden kurtulmak, nemlendirmek ya da kurutmak için kişinin yüzüne özel olarak uygulanır.

Yüz Maskesi Ne İşe Yarar?

Yüz maskeleri çok sayıda fayda sağlamaktadır. Kişi yüzündeki cildin yapısına uygun olarak maskeler hazırlayabilmektedir. Genel anlamda yüz maskesi yoğun bir nemlendirme sağlar. Uygulandığında yüze 15 dakika içerisinde etki edebilir. Yüzü parlak gösterir, besler, nemlendirir, lekeleri yok eder, temiz ve ferah bir görünüm ve his sağlar.

Yüz Maskesi Nasıl Yapılır? Yüz Maskesi Yapımı

Yüz maskesi, çeşitli malzemeler kullanılarak yapılabilir. Her katılan ürünün yüze belirli bir etkisi vardır. Evde yapılabilecek doğal ürünler kullanılarak çeşitli yüz maskeleri vardır. Sınır tanımayacak kadar türde yüz maskesi yapılabilir. Ayrıca hazır olarak satılan yüz maskeleri de piyasada mevcuttur.

Örnek vermek gerekirse evde hazırlanabilen doğal ürünlerin katılımı ile yapılan bir yüz maskesi örneği:

Bir yemek kaşığı yoğurt sürülebilir kıvama getirin. Yüzünüze ince tabaka halinde sürün ve 20 dakika bekletin. Ardından soğuk su ile yıkayın. Yoğurt ürünü yüze nemlilik ve parlaklık verir. Bunun yanında yoğurtun içerisine çeşitli ek malzemelerde katabilirsiniz. Bal ürününün parlaklığı arttırdığı bilinmektedir. Portakal suyunu yoğurda kattığınızda 5 dakika bekletmeniz yeterli olacaktır.

Bu örnekteki gibi evde yapılabilecek doğal ürünler kullanılarak hazırlanabilecek yüzlerce çeşitte yüz maskesi hazırlanabilir. Önemli olan maskenin içerisine katacağınız malzemelerin hangi katkıyı yapacağını bilmektir. Cildinizin neye ihtiyacı varsa bu ihtiyacı doğal ürünler ile hazırladığınız maskelerle karşılarsınız.

Yüz Maskesi Faydaları Nelerdir?

Yüzyıllar boyunca güzelleşmek için yüz maskeleri kullanılır. Hazırlanan bu maskelerin faydaları sayılamayacak kadar fazladır. Tarih boyunca özellikle kadınlar cilt bakımlarını bu şekilde karşılamıştır. Yüz maskelerinin faydaları:

Yağ dengelemesini sağlar.

Gözenekleri sıkılaştırır.

Cilt rengini düzenler.

Cildi temizler ve ferahlatır.

Ölü deriyi atar.

Lekelerin zamanla geçmesini sağlar.

Akne, sivilce gibi oluşumları engeller.

Nem ihtiyacını giderir.

Her maskenin kendine özel faydaları bulunabilir. Bu faydalar genel olarak verilen maskenin yararlarını içermektedir. Eğer sizin çok nemli bir yüz cildiniz varsa maskelerinizi bu özelliğe göre yapabilirsiniz.

Yüz Maskesi İçin Pratik Tarifler

Çok sayıda yapılabilecek pratik yüz maskesi tarifi vardır. Evdeki malzemelerle hazırlanabilecek pratik yüz maskesi tarifleri:

Cilt tipi kuru ise uygulanacak maske: 1 adet muzu püre haline getirin. İçerisine yarın kaşık yoğurt ve bir tatlı kaşığı bal ile sürülebilir kıvamlı hale getirin. Yüzünüze ince tabaka halinde sürün. 20 dakika bekletin. Soğuya yakın ılık bir suyla yıkayın.

Tüm cilt tipleri için uygulanacak maske: Yarım adet salatalığı bir kaçık bal ile ezerek püre haline getirin. Yüzünüze sürün ve 20 dakika bekletin. Soğuk ya da ılık suyla yıkayın. İnce tabaka halinde sürün. Bu maskenin etkisi rahatlamak, nemlendirmek, düzenlemek ve beslemektir.

Yağlı ve karma cilt tipi için uygulanacak maske: 2 yemek kaşığı narın içine 1 su bardağı çiğ yulaf ve 2 yemek kaşığı bal katın. Karıştırma işlemini yapın. Yüzünüze sürün. Sürme işlemini ince tabaka halinde ve masaj yaparak uygulayın. 3 dakika boyunca masaj yaparak bu işlemi gerçekleştirin. Daha sonra yüzünüzü ılık ya da soğuk su ile yıkayın. Bu maskenin etkisi ise ölü deriyi atarak cildinizi canlandırır.