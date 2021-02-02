Hastaların ihtiyaçları doğrultusunda hasta özelinde belirlenen operasyon tekniklerinin birbiriyle kıyaslanmasının doğru bir yaklaşım olmadığını belirten Op. Dr. Serkan Barışkan burun estetiğinde teknik karmaşası ise ilgili önemli bilgiler aktardı.

Burun estetiği sırasında birçok farklı teknik kullanılabilir

Burun estetiği hakkında küçük bir araştırma yapıldığında açık, kapalı, piezo, ultrasonik, prezervation, mikro hibrit, precision gibi pek çok teknik karşımıza çıkıyor. Peki hangi teknik istediğiniz burna kavuşmanızı sağlayacak? Gelin bu teknikleri daha yakından inceleyelim;

Genel olarak burun estetiğinde kullanılan teknikler, açık veya kapalı rinoplasti olarak ikiye ayrılmaktadır.

* Açık rinoplasti; Burun delikleri arasında yer alan “columella” bölgesinden kesi yapılan ve burun cildinin kaldırılması prensibine dayanan burun estetiği tekniğidir. Bu teknik cerraha daha geniş bir görüş açısı sunar. Uygulanan diğer işlemler kapalı teknikle tamamen aynıdır.

* Kapalı rinoplasti; Kapalı burun estetiğinde kesiler burun deliklerinin içinden gerçekleştirilir, açık teknikle arasındaki tek fark budur. Açık rinoplasti yöntemiyle arasında iyileşme süresi açısından ciddi bir fark yoktur.

Bu temel ayrımı yaptıktan sonra diğer popüler tekniklerden bahsederek devam edelim;

* Piezo, ultrasonik ve precision rinoplasti piezoelektrik cihaz ve tur teknolojilerine dayanan yöntemlerdir. ilk olarak ağız ve diş sağlığında kullanılmaya başlanan bu teknolojik ekipmanlar ses dalgalarının yarattığı yüksek hızda titreşim ile kemik şekillendirmeye yararlar. Son yıllarda popüler olan piezoelektrik cihazlar kemik dokular üzerinde mikro titreşimlerle kesme ve şekillendirme yapılmasını sağlarken komşu yumuşak dokularda hasar oluşmaması ve bu yöntemle kesilen kemiklerin daha hızlı iyileşmesi bu tekniğin en önemli avantajlarını oluşturmaktadır. Burun ucunda ya da kıkırdak dokuda herhangi bir etkinlikleri yoktur. Burun ucu ve kıkırdak dokular diğer yöntemlerdeki gibi şekillendirilir.

* Prezervation (push down-let down) bir diğer adıyla “dorsum koruyucu cerrahi” ismiyle anılan bu teknik temel hatlarıyla klasik rinoplastinin aksine, varsa burnunuzdaki kemeri üstten değil alttan kesip çıkararak burun sırtını istenen seviyeye indirmeyi amaçlar.

Şunu unutmamalıyız ki bu tekniklerin hiçbiri bir diğerinden daha iyi değildir. Burun ameliyatında tek ve mutlak bir yöntem yoktur. Her burun ve yüz şekli kendine özgüdür. Tıpkı cerrahın bilgi, beceri, tecrübe ve yaklaşımı gibi.. hastanın yüzü, cerrahın kendine özel yaklaşımıyla birleştiğinde ortaya eşsiz bir eser çıkar. Bilmeliyiz ki doğru yöntem yoktur, doğru sonuç vardır.