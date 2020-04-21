Burun Estetiği Yöntemleri

Estetik cerrahideki gelişmeler, kullanılan yeni teknoloji ve prosedürler burun estetiği ameliyatlarındaki başarının da artmasını sağlıyor. Günümüzde kırmadan, dikişsiz hatta ameliyatsız burun estetiği operasyonları tercih ediliyor. Bundan önceki yıllarda sadece açık yöntemle burun estetiği imkanı sunuluyor, hastalar tarafından da genellikle benzer tipte burunlar talep ediliyordu. Oysaki günümüzde cerrahlar için tercih edebilecekleri çok sayıda farklı yöntem var. Kapalı rinoplasti ya da enjeksiyon yöntemleri ile ameliyatsız burun estetiği gibi.

Kapalı yöntemle kırmadan ve izsiz burun estetiği

Günümüzde kapalı rinoplasti yöntemi ile kırmadan ve dikişsiz burun estetiği ameliyatları yapılabiliyor. Bu yöntem ile kesiler burun deliğinin içerisinden açılarak hassas aletler ile burun küçültme prosedürler dahil her türlü işlem yapılabiliyor. Burunun dış kısmına hiçbir kesi işlemi yapılmadığı için görünen bir dikiş izi de oluşmaz. Hassas aletlerle törpüleme ya da kesip çıkarma gibi işlemler uygulanabildiği için hiçbir şekilde kırma işlemi de yapılmaz. Bu sayede ameliyat sonrası yüzde ödem ve morluk oluşma riski düşer. Böylece hem ameliyat süresi hem de ameliyat sonrası iyileşme süreci kısalmış olur. Genel ya da lokal anestezi uygulanarak gerçekleştirilen operasyon ortalama 1 – 1,5 saat sürüyor, genellikle hasta aynı gün evine gönderilir. Ameliyat sonrası tampon yerine nefes almayı kolaylaştıran silikon ateller kullanılır. Alçı yerine ise burnu destekleyecek şeffaf bantlar ve ateller kullanılır. Operasyondan birkaç gün içinde hasta gündelik hayatına rahatlıkla devam edebilir.

Doğal görünüm için minimal müdahale önemli

Günümüzün en önemli trendlerinin başında ise doğal görünüm geliyor. Birbirinin aynısı tek tip burunlar yerine, kişinin karakteristik burun özellikleri korunarak sadece şekil ve işlev bozuklukları gideriliyor. Yani kişinin sadece kemeri alınıp ucu kaldırılmayabiliyor. Amaç kişinin burun estetiği olduğunu belli etmeden sadece sorunları gidererek daha estetik ve işlevsel bir hale getirmek.

Likit burun estetiği ile ameliyatsız estetik mümkün

Likit/sıvı burun estetiği denildiği zaman akla botoks ve dolgu enjeksiyonu kullanımları gelmelidir. Burun küçültme estetiği haricindeki burundaki birçok estetik sorun bu yöntemler ile başarıyla tedavi edilebiliyor. Burun ucu düşüklüğünden kemer tedavisine kadar birçok sorun botoks ve dolgu enjeksiyonu yöntemi ile giderilebiliyor. Tedavi için tercihe göre kalıcı ya da geçici dolgu malzemeleri kullanılabilir. Ortalama 15 – 20 dakika içinde hasta burnundaki sorunlarından kurtularak hiç ara vermeksizin iş ya da gündelik hayatına dönebilir. Ameliyat olmaktan çekinen ya da ameliyat sonrası iyileşme süreci için yeterli vakti olmayan hastalar için uygun yöntem olan bu yöntemlere olan talep her geçen gün artmaktadır.

Burunlarındaki fiziksel ve işlevsel sorunlardan kurtulmak isteyenler alanında uzman bir plastik cerraha giderek tedavi hakkında daha ayrıntılı bilgi edinmelidirler.

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Güncel Öztürk