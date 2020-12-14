Burun Estetiği Sonrası İyileşme Süresi Nedir?

Eğer sadece tip plasti adını verdiğimiz burun ucu estetiği yapılacaksa genellikle bu hastaların hastanede kalmasına gerek kalmıyor. Ancak genel bir burun estetiği yapılacaksa hastanın bir gün hastanede kalmasını istiyoruz. Operasyondan bir gün sonra hastamızı taburcu ediyoruz. Burun sırtında ateli ve burun içerisinde silikonları oluyor bunları ise bir hafta içinde almış oluyoruz. Burun şişliği ikinci gün maksimum şişliğe ulaşır, ikinci günden sonra ise şişlik azalmaya başlar. Ateli aldıktan sonra burun sırtına bant yapıştırılarak 5 ila 7 gün kadar bu bant burun sırtında tutulmaktadır.

Hastanın yaklaşık bir hafta sonra sosyal yaşantısına ve iş hayatına geri dönebilmesi mümkündür. Bu dönemde hafif ağrılar olabilmektedir, ağrı kesici ilaçlarla bu ağrıların geçiştirilmesini sağlıyoruz. İyileşme süreci bir yıla kadar tamamlanıyor. Ancak kalın derili burun yapısına sahip hastalarda bu süre daha uzun olabiliyor. İnce derili yapılarda ise bir ayda burun şekli yaklaşık olarak yerine oturmuş oluyor.