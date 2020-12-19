Burun Estetiği Ameliyatları Sonrası Nelere Dikkat Edilmeli?

2 Mayıs 2014’te özel bir hastanede burun ameliyatı olan ve 2 saat süren ameliyattan sonra Çelik’te şiddetli ağrı ve yüksek ateş görüldü. Ancak ameliyatı yapan doktorlar durumun normal olduğunu söyledi. Devam eden şikayetleri üzerine başka bir hastaneye giden Çelik; bir ay sonra iki bacağını da kaybederek hastaneden çıktı. Yaşadığı bu süreçte küçük kızı da lösemiye yakalanan Çelik, açtığı 1 milyonluk tazminat davasından sonuç bekliyor.







Burun estetiği ameliyatı sonrasında iyileşme süreci nasıl olur?



Uygulanan burun estetiği ameliyatından sonra hastaların herhangi bir sorun yaşamaması halinde, aynı gün içinde ya da bir gün sonra evlerine gitmesinin gerçekleşeceğini söyleyen Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Erdem Güven; burun estetiği ameliyatı sonrası iyileşme sürecini anlattı: ''Ameliyattan sonra oluşacak şişlik ve morluklar 3-4 gün içerisinde tamamen kaybolur. Bunun daha hızlı iyileşmesi için burun ve göz çevresine 2 gün süreyle belli aralıklarla buz uygulaması yapılmalı ve hastanın yattığı zaman başını yüksekte tutması tavsiye edilmektedir. Ameliyattan sonra ödem ve şişliğin uzun süre geçmemesi durumu daha çok kalın ve yağlı bir cilt yapısına sahip olan hastalarda görülür. Ayrıca ameliyattan sonra birkaç gün boyunca burundan kan gelmesi de normal sayılır. Ameliyat öncesinde yapılacak tetkiklerde bunlara dikkat edilmesi ve daha hassas bir çalışma yapılması gerekir.



Ameliyattan sonra hastaların işlerine dönmesi 1 haftalık bir süreci kapsar. Burun estetiği ameliyatı sonrasında iyileşme sürecinde fazla yatak istirahati yapılmasına gerek yoktur. Bu sebeple hastaların kendisini zorlamadan dolaşması ve hareket etmesi kısıtlanmaz. Yapılan ameliyat sonrasında burnun gerçek şeklini görebilmek için en az 6 ay beklenmelidir. Bu sürede burnun darbelerden korunması ve ı güneş ışığına maruz bırakılmaması sağlanmalıdır. Bunun yanı sıra burnun planlandığı gibi tam şeklini alması için gözlük kullananalar, bu süreçte lens kullanmalıdır. Ameliyat sonrasında hastalar istedikleri gibi bir burun şekline sahip olduklarını gördüklerinde, ameliyatı oldukları için mutlu olacaklardır. Bu iyileşme sürecinde hastalar düzenli olarak doktor kontrollerine gitmesi gerekir.'' dedi.



Burun ameliyatı ve sonrasıyla ilgili bilinmesi gerekenleri sorduğumuz K.B.B Uzmanı Op. Dr. Koray Cengiz ise dikkat edilmesi gerekenleri anlattı;



Burun estetiği sonrası dikkat edilmesi gerekenler;