Burun Dolgusunu Kimler Yaptırabilir?

Ameliyatsız burun estetiği, ip ya da dolgu uygulamaları gibi farklı şekillerde uzun zamandır yapılıyordu ancak özellikle dolgu teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte özellikle son daha fazla tercih edilir olacak.

Cerrahi rinoplasti ile hasta artılarının yanında eksileri de olabilen bir işlem yapmaktan korkan yataklı başka tercih ettikleri bir seçenek seçeneğinde. Burun dolgusu işlemi için yıllardır güvenliği ve kanıtlanmış olan hyaluronik asit kullanılmaktadır.

BURUN DOLGUSU İÇİN DOĞRU ADAY KİM?

Evet, burnunda hafif kemeri olan, hafif eğriliği olan ve burun hafif olan kişiler için dolgu uygun bir yöntem. 16-18 yaşından itibaren herkese uygulanabilir. Tedaviye hasta oturur ya da yatar döndürülürken başlanır. Burun alkollü bir çözümle temizlendikten sonra buz veya anestezik kremler. Dolgu lokal anestezik bunlara da gerek kalmıyor. Bu cerrahi işlem sonrası da uygulanabilir, revizyon gereken revizyon ameliyatını erteleyebilir yada tamamen gereksiz hale getirebilir.

ANINDA SONUÇ ELDE EDİLEBİLİYOR

Sonuçların işlemin tamamlanmasıyla birlikte görülmesi ve iyileşme süresinin çok kısa olması tercih edilme arasında yer alıyor. Dolgu işlemi gerçekleştirildi hemen evine ya da işine dönebiliyor.

Bu süre içinde kullanılan dolgu materyalinin tipine ve hastaya göre değişkenlik gösterir. Bazı hastalar da iki tür sonra bile tekrarlama ihtiyacı duymayabiliyor.

SİHİRLİ KELİME “UYGUN HASTA”

Şiddetli eğriliği veya kırık bir burnun onarılması veya daha rahat nefes almayı hedefleyen hastalar için bu işlem uygun değildir. İşlemden sonra 2-3 hafta süre ile ağır gözlük ve güneş gözlüğü takılamayacağından gözlük takan hastalar da bu işlem için uygun değil.

Uygun olan hastaya yapıldığında çok güzel sonuçlar alınabilir. Bu doğru doğru hasta seçimi ve beraberinde uzman hekimlerce yapılması önemli. Ayrıca, olumsuz sonuç yaşamaması için mutlaka belirtilen kurallara uymalı. Bununla birlikte, sonuç istiyorsa bu işlemin tekrarlanması gerekiyor. Ciddi asimetrilerin yöntem bu yöntemle düzeltilemeyeceğinin farkında olmalıdır. Hastalar kendilerinde kullanılan dolgunun hangisi mutlaka sormalılar, özellikle işlem öncesi kullanılacak dolguyu ve yapan kişiyi araştırmalı. İşlemde kullanılan dolgunun fotoğrafını çekip saklasınlar.