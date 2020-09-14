Burun Ameliyatında Dikkat Edilmesi Gerekenler

18 yaşından önce yaptırılmamalı

Burun fonksiyonel bir organdır ve en büyük görevi nefes almaktır. Fonksiyonel burun estetiği; güzel nefes alan, nefes alma sıkıntısı olmayan, burnun fonksiyonlarını yerine getirdiği ve aynı zamanda yüzle uyumlu bir burun elde etmeyi amaçlar. Burundaki kemik ve kıkırdak yapının gelişiminin tamamlanması için 18 yaşını beklemek gerekir. Burun estetiğinde hastanın burun şeklinden memnun olmaması gerekir. Olacak şekle, yapılacak işleme doktoruyla birlikte karar vermesi çok önemlidir.

Gereksiz bir müdahaleden kaçınılmalı

Burun estetiği genel anestezi altında yapılır ve farklı yöntemler söz konusudur. Burnun ortası kesilerek açık ya da kapalı olarak ya da tamamen içten kesilerek yapılabilir. Burnun içinde kıkırdaklara ve kemiklere şekil verilir. Günümüzde temel prensip, buruna en az zararı vererek ve minimum doku çıkararak buruna şekil vermektir. Dolayısıyla hem fonksiyonları korumak, hem de istenilen güzel şekli elde etmek amaçlanır. Gerekirse kemik kırılır, kıkırdaklar çıkarılır ama gereksiz bir müdahale yapmaktan kaçınmak gerekir.

Yapılacak teknik kişiye göre belirlenir

Açık teknikte, burun ortasındaki burun kanallarının her iki yanına ve burunun ortasındaki deriye de ufak bir kesi atılarak burun derisi tamamen kaldırılır. Kapalı teknikte sadece burun deliklerinin içinden kesi yapılır. Aradaki fark 2-3 mm’lik kesidir. Açık teknikte tamamen burun, kıkırdak, kemik yapısını görmek mümkündür. Burun estetiğinde açık ve kapalı yöntemin birbirinden üstünlüğü yoktur, hastaya göre en uygun teknik belirlenmelidir. Erkeklerde ve kadınlarda burun yapısı farklıdır. Kadınlara yapılan burun estetiğinde biraz daha kalkık burun tercih edilir. Erkeklerin burun ucu kaldırılmaz, daha dik açıyla şekil verilmesi planlanır. Yapılan işlemler değişmez sadece kadın ve erkeğe uygun olabilecek bir şekil tercih edilir.

Birkaç işlem aynı anda yapılabilir

İlk muayeneyle burun estetiği operasyonu arasında biraz zaman olmalıdır. Hasta çok detaylı düşünmeli, sorularını diğer randevularda sormalı ve doktoruna güvenmelidir. Doktor ve hasta anlaştıktan sonra ameliyata karar verilmelidir. Bu da en az bir haftayı gerektirir. Burun estetiği ameliyatı esnasında yağ enjeksiyonu, göz kapağı işlemleri, dudak büyütme, çene ucuna bir takım implantlar veya yağ dokusu enjekte edilerek büyütme ya da küçültme yapılabilir.

Yüzün profili tamamen güzelleştirilebilir

Profilopasti denilen hastaya profilden bakıldığında eksik olanları giderme ya da fazla olanları alma gibi tamamlayıcı bir işlem de gerçekleştirilebilir. Hastaya profilden bakıldığında burunda bir kemer varsa o alınabilir ve burun çene ucuyla orantılı hale getirilebilir. Ayrıca zigoma denilen elmacık bölgelerine müdahaleler, hatta alında çöküklük varsa bombeleştirme gibi operasyonlarla da birleştirilebilir. Bunlar profilden bakıldığı zaman güzel bir siluet çıkması için gerekli işlemlerdir.

Yanık tenle ameliyata girilmemeli

Hasta ameliyattan yaklaşık 2 hafta içeriğinde ne olduğunu bilmediği vitamin ve bitkisel ürünler kullanmamalıdır. Bunlar kan sulandırıcı ilaçlar gibi kanamayı artırabilir ve yara iyileşmesini bozabilir. Ameliyattan önce çok güneşte durmak iyi değildir ve yanık tenle ameliyata girilmemelidir. Ameliyat sonrasında da ilaç ve bitkisel ürünler doktora danışmadan kullanılmamalıdır. Morluklar ve şişlikler geçene kadar güneşten korunmalıdır.

Burun estetiğinden sonra aşağıdakilere dikkat edilmelidir;