Burun Ameliyatı Öncesi Beslenme Nasıl Olmalı?

Burun estetiği tüm dünyada en çok gerçekleştirilen estetik operasyonlarının başında başında yer alıyor. Burun ameliyatlarının başarısını etkileyecek birçok faktör vardır. Bunlardan bazıları; cilt yapısı, simetrik olmayan yüz, çene uyumu, burun sorunları, kişinin psikolojik durumudur. Bunlar dışında burun estetiği öncesi doğru beslenmek de oldukça önemlidir.

Bazı besinlerden uzak durulmalı

Burun estetiği ameliyatı öncesi ve sonrası, ödem oluşumuna neden olacak besinlerden uzak durulmalıdır. Ödem, yediklerimiz ve içtiklerimizle ilgili olabildiği gibi, kullandığımız ilaçlar, hormon replasman tedavisi, hamilelik, konjestif kalp yetmezliği ya da böbrek yetmezliği gibi birçok nedene bağlı olabilir. Beslenmedeki önemin nedeni yanlış besinlerle beslenerek bu besinler nedeniyle vücuda fazla tuz alımıdır.

Nedeni her ne olursa olsun ödem, vücutta aşırı suyun damar içinden doku arasına sızmaya başlaması ile gerçekleşen bir durumdur. Özellikle burun ameliyatı sonrasında sıklıkla ve doğal olarak oluşan doku arasında artan bu sıvı sorunlara neden olabilir. Çünkü bu sıvı iyileşmeyi hızlandıran kan dolaşımını büyük ölçüde engeller ve yara iyileşmesini geciktiren bir sorundur. Bu nedenle ne kadar az ödem olursa o kadar iyi yara iyileşmesi ve toparlanma dönemi o kadar hızlı olur.

Ameliyat öncesi kanama riskini artırdığı nedeniyle sarımsak kesilmelidir. Karışık bitki çayları, brokoli, süt, baklagiller gibi gaz yapıcı besinlerin tüketimi azaltılmalı, özellikle ödem oluşumunu azaltmak ve korunmak için sodyum miktarı yüksek olan maden suyu, turşu, zeytin ve peynir gibi besinlerin tüketilmesinden kaçınılmalıdır.

Kanama bozukluklarına yol açan yiyecek ve katkı maddeleri örnekleri arasında dikkat çeken; soğan, baharatlardan kimyon ve Çin yemekleri burun ameliyatı öncesi tüketilmemelidir. Ayrıca kan sulandırıcı ilaçlar alınmamalıdır. Aspirin bu ilaçlara örnektir.

Yine kayısı, ananas, sebzelerden acı marul, domates, yeşil biber, baharatlı yiyeceklerin geneli, kuru üzüm, böğürtlen, ahududu, çilek, yer fıstığı, yeşil çay, erik, armut, kiraz, nar, üzüm, brokoli, lahana, kakao, kırmızı biber, kekik, biberiye, anason, ada çayı kaçınılması gerekli besinlerdir.