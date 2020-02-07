Bursa Korupark’ta Bowling Eğlencesi ile Heyecan Dolu Anlar!

Tabii ki bunları yapmanın keyfi de ayrı ama şöyle bol rekabetli ve eğlenceli farklı bir etkinliğe ne dersiniz? Linki tıklayın bowling oynamanın keyfine varın.

Dostlarınızla birlikte bol eğlenceli, bol kahkahalı bir bowling turnuvasının zevki paha biçilemez. Tatilde veya iş çıkışlarında farklı aktiviteler arıyorsanız adresiniz Korupark Bowling olsun…

Bu bir ilandır.

Takımınızı belirleyin, oyunun kurallarını okuyun ve yarışmanın heyecanını yaşarken kaliteli geçen zamanın mutluluğunu yaşayın. Linke tıklayın ve bütün gün konuşacağınız skorlar için yarış başlasın.

Bowling topunu avucuna oturtup atış hattına fırlattığınızda, top hedefe doğru hızla yuvarlanırken nefesler tutulur heyecan dolu bekleyiş başlar. Pinlerin hepsini devirmenin coşkusu bowlingin en güzel ödülüdür aslında ama bir de skor yaptınız mı, turnuvayı da kaparsınız kupayı da!

En güzel arkadaşlıkların pekiştiği, scoreboardlara bakılıp en iddialı sohbetlerin yapıldığı, insanların stresten uzak sadece iyi ve hoş vakit geçirebilecekleri mekân Korupark Bowling’te zamanın nasıl geçtiğini anlamayacaksınız. Arkadaşlarınızla planınızı yapın ve bowling eğlencesi için linke tıklayın.

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