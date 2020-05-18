Burcunuza Özel Profesyonel Bakımınız Sinoz'da

Ateş grubunun sosyal, canlı ve dışadönük Koç burçları, kendilerini Sinoz Bronzlaştırıcı Sprey Güneş Yağı ile bu yaz güneşten korunarak bronzlaşmanın tadını çıkarıyor.

Toprak grubunun konforlarına ve doğaya düşkün burçları Boğalar, Sinoz Gül Bahçesi Serisi ile komple bakım yapmanın ayrıcalığını yaşıyor.

Hava grubunun gezmeye, eğlenmeye ve bakımlarına düşkün burcu İkizler, Sinoz Leke Karşıtı Güneş Kremi 50 SPF+ ile yaz boyu ciltlerini koruyor. Cildi yağlı İkizler Burcu'nun imdadına Sinoz Yağlı Ciltler için Leke Karşıtı Güneş Kremi 50 SPF+ yetişiyor.

Su grubunun duygusal ve evcimen Yengeç burçları, vücutları için aradıkları bakımı Sinoz Yoğun Bakım Serisi ile buluyor. Sinoz Besleyici Vücut Losyonu, Sinoz Ayak Bakım Kremi ve Sinoz Yoğun El Kremi ile bakımlı ve mis gibi kokan bir cilde sahip oluyorlar.

Ateş grubunun gösterişli, enerjik ve saç bakımına düşkünlükleriyle bilinen Aslanları için Sinoz Saç Dökülmesini Önleyici Şampuanı birebir. Güneşin temsilcisi Aslan burçlarına ayrıca Sinoz %10 Yoğun C Vitamini Serum ile ışıltılı bakım geliyor.

Toprak grubunun hijyen ve bakım konusunda takıntılı burçları Başaklar için Sinoz Arındırıcı Kil Maskesi ve Sinoz Bakım Maskesi doğal içeriği ve derinlemesine arındırma özelliğiyle çok uygun bir ürün.

Hava grubunun estetik kaygılı burçları Teraziler, kırışıklar için etkili Sinoz Yaşlanma Karşıtı Bakım Kremi ile genç görünmenin tadını çıkarıyor.

Su grubunun gizemli ve tutkulu burcu Akrepler, Sinoz Kaş ve Kirpik Serumu’nun iyileştirici etkisiyle daha çarpıcı bakışlara sahip oluyor.

Ateş grubunun canlı, hareketli ve pratik mensupları Yaylar, Tek Kullanımlık Yüz Bakım Maskesiyle ciltlerine gereken bakımı kolayca yapıyor.

Toprak grubunun sağlıklarına ve kişisel bakımlarına önem veren burçları Oğlaklar, Sinoz Hijyenik Bakım Paketi’nde aradıkları her şeyi buluyor. Paket; kolonya, yüz temizleme jeli, el kremi ve temizlik jelinden oluşuyor.

Hava grubunun güzellik ve estetik düşkünü burçları Kovalar, Sinoz 24K Gold Beauty Serum’da aradıkları gerçek bakım ürününe sahip oluyor.

Su grubunun hassas ve duygusal burcu Balıklar, Sinoz Aloe Vera Orman Serisi ile kendilerini şımartıyor ve istedikleri pozitif enerjiyi buluyor.