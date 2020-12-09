Bunca zamandır sivilcelerinizi yanlış sıkıyor olabilirsiniz!

Sivilcelerin sabır ve özenle tedavi edilmesi gerekir



Her şeyden önce ellerinizin temiz olduğundan emin olun, böylece sivilceli bölgede daha fazla bakteri oluşmasını engellemiş olursunuz. Daha sonra, bu bölgeyi çok yavaş ve dikkatli bir şekilde alkol ile sterilize edin. Bunu yaparken fazla baskı yaparak tekrar kanatmamanız gerektiğini unutmayın.



Ardından, sivilcenin iki kenarından baskı yaparak irinin dışarı çıkmasını sağlayın ve pamuk ile etrafını silin. Bu aynı zamanda cilde daha fazla bakteri girmesini önlemeye de yardımcı olur. Temizleme işlemi bittiğinde ise hafif içerikli bir merhemle sterilize edin.



Makyaj malzemesi kullanmaktan kaçının



Her ne kadar kızarık bölgeyi kapatma ihtiyacı hissetseniz de asla yeni patlamış bir sivilcenin üzerine makyaj malzemesi kullanmayın. Aksi halde yarada tekrar bakterilerin oluşmasına engel olamayabilirsiniz.

Sivilcenin olgunlaşmasını bekleyin

Bir başka önemli nokta, her zaman baş görünene kadar bekleyin, çünkü sivilce hala kırmızıysa, bu onun henüz tam oluşmadığını gösterir. Dayanamayıp sıktığınızda ise derinizin daha fazla tahriş olmasına neden olursunuz. Bu da sivilcenin daha geniş bir alana yayılması demektir. Bu yüzden acele etmeyin ve doğru zamanı bekleyin.

