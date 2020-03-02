'Bulaşıkçılar' Oyunu Tiyatroseverlerle Buluşuyor!

Birbirinden güzel yapımlar arasından, size özel bir tavsiyemiz var. “Bulaşıkçılar” isimli oyunu size özel indirimlerden yararlanarak izlemek için hemen buraya tıklayın.

Neyin önemli neyin önemsiz olduğuna, kimin başarılı kimin başarısız olduğuna, hangi mesleğin değerli hangisinin değersiz olduğuna kim karar veriyor? Doğru bilinen yanlış, yanlış bilinen doğru olabilir mi?

Bu bir ilandır.

Bodrum katında bir bulaşıkhane ve 3 bulaşıkçı… Bulaşıkçıbaşı Dressler’ın, krallığını kurduğu bulaşıkhanede, bu sorulara ezberlerimizi bozacak cevapları var. Paraya hızla kavuşan ve aynı hızla onu kaybeden genç Emmett ise, onun deyimiyle bu bataklığa yeni düştü. 100 yaşına merdiven dayamış Moss, kaç senedir orada çalıştığının bile farkında değil, hatta ne kadar ömrü kaldığının da… Ödüllü yazar Morris Panych’in kara komedi türündeki “Bulaşıkçılar” oyununu kaçırmamak için hemen biletlerinizi ayırtın.





Hayata bambaşka bir pencereden bakmak, anlamak ve anlatmak için 6 Mart Cuma Günü Kozyatağı Kültür Merkezi'nde sahnelenecek “Bulaşıkçılar” oyunundaki yerinizi buradan ayırtın. Sanat daima yakınınızda olsun, iyi seyirler.

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