Buğday Nasıl Yetişir? Buğday Türkiye'de En Çok Ve En İyi Nerede Yetişir Ve Nasıl Yetiştirilir?

Türkiye'de en çok üretilen buğday çeşitleri şunlardır: Ekmeklik ve makarnalık buğday, kavuzlu buğday ve doğu buğdayı. Türkiye'nin en fazla ihraç ettiği ürünlerin başında ise un geliyor. Her yıl 100'den fazla ülkeye ihraç edilen 400 bin ton un, ülke ekonomisine büyük katkı sağlamaktadır. En çok makarna ihracatı yapılan ülkeler ise Benin, Japonya, Irak, Angola ve Kamerun'dur.



Buğday Nasıl Yetişir?



Dünya genelinde en fazla üretilen tahıl ürünlerinin başında gelen yüksek sıcaklık farklarının olmadığı her yerde yetişir. Normal ekim Kasım - Aralık ayında yapılır. Geç ekim ise en geç Ocak ayında yapılmalıdır.



Buğday Nerede Yetiştir?



Dünyada en fazla buğday yetiştirilen ülke 9.597.000 kilometrekarelik yüz ölçümüne sahip Çin'dir. Çin'de 120 milyon hektarlık alana tahıl ekiliyor. Nüfusu yaklaşık 1 milyar 400 milyon olan ülkede, buğdaydan üretilen gıdalar, temel besin kaynakları arasında yer almaktadır.



İkinci sırada yılda 93 milyon ton buğdayın üretildiği Hindistan geliyor. Rusya'da ise her yıl yaklaşık 75 milyon ton buğday üretilmektedir. En fazla buğday yetiştirilen diğer ülkeler: Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, Kanada, Ukrayna, Fas ve Almanya'dır.



Buğday Türkiye'de Nerede Yetişir ve Yetiştirilir?



Buğday üretiminin en çok yapıldığı şehirlerden biri yüzölçümü bakımından Türkiye'nin en büyük kenti olan Konya'dır. Türkiye'nin başkenti Ankara'da da üretim oranı oldukça yüksektir. Kaliteli gübrelerin kullanılması ve zararlı haşereler ile mücadelenin olumlu sonuç vermesi, rekoltenin artmasını sağladı. Özellikle yeni geliştirilen ilaçlar ile birlikte buğday danelerine zarar süne böceğinin çoğalması önlendi. Bu da rakamlara olumlu yansıdır.



Türkiye'de en çok buğday yetişen üçüncü şehir Diyarbakır'dır. Onun ardından hem sanayide hem de tarımda gelişmiş olan Tekirdağ geliyor.



En fazla buğday ekimi yapılan ve rekoltesi yüksek olan diğer şehirler: Yozgat, Sivas, Balıkesir, Şanlıurfa ve Çorum.



Buğday En Çok ve En İyi Nerede Yetişir ve Yetiştirilir?



Diğer tarım ürünlerinde olduğu gibi buğday rekoltesini ve kalitesini topraktaki organik madde belirler. Bunun dışında buğday en iyi ve en çok serin iklim şartlarında yetiştirilmektedir. Özellikle kışlık ekimden elde edilen rekolte, yazlık ekimden 3 -4 kat fazladır.