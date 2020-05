Bu yazın modası: Güvende Kal

DeFacto, herkesin 2020 yaz sezonunu Güvende Kal Yaz Koleksiyonu ile açıyor. Güvende Kal Yaz Koleksiyonu, koronavirüs salgını nedeniyle bu yazın her dönemden farklı olacağı; daha güvenli bir yaşam alanı oluşturma içerisinde olan bireylerin yeni normalleşme sürecinde daha dikkatli, özenli ve mesafeli olmaya dikkat etme eğiliminde olacağından hareketle oluşturuldu. DeFacto, 2020 Güvende Kal Yaz Koleksiyonu herkesin bu duygularını ifade edebilmesine olanak sağlıyor.

Herkesin kendi tarzıyla duygularını ifade edebileceği farklı tasarımlardan oluşan DeFacto 2020 Güvende Kal Yaz Koleksiyonu, kadın, erkek ve çocukların beğenisine sunuldu. Yazın favori rengi beyazın ağırlıklı olduğu koleksiyonda kontrast etkisiyle kurtarıcı, özgüvenli duruşuyla tüm dikkatleri üzerine çeken siyah, zarif ve resmi tavrıyla gri ve rahatlık ve özgürlük hissiyle mavi tonları da yer alıyor.

Slogan ve baskılı sosyal mesajlar

Türkçe ve İngilizce farklı sloganlardan oluşan tişört koleksiyonu ‘GüvendeKal’, ‘Antivirus’, ‘Wash your hands’, ‘Social Distance Queen’, ‘I’m at Home’, ‘Keep Hope Alive’, ‘Do Not Touch Your Face’, ‘Current Mood’, ‘Socail Distance Self Quarantine’ sloganlarıyla ön plana çıkıyor. Bu yaz güvende kalmanın en şık hali olacak koleksiyonda ayrıca, kadın ve erkekler için “couple” olarak üretilen tişörtler tarzıyla farkını ortaya koymak isteyen çiftlere için de alternatif sunuyor.