Bu Yazın En Popüler Uygulaması: Dudak Renklendirme Nasıl Yapılır?

Dudak renklendirme işlemi nedir?

Dudak renklendirme, solgun görünen dudaklar için kalıcı ve doğal bir çözüm. Ayrıca, dudak hatları zamanla inceliyor, daha küçük gözükebiliyor işte renklendirme işlemi burada da uygulanıyor ve etkili sonuçlar alınıyor.

Ruj kullanmak zorunda kalmıyorsunuz

Her kadın canlı ve bakımlı görünen dudaklara sahip olmak ister. Kalıcı dudak renklendirme işlemi sayesinde dudaklardaki renk eşitsizliklerini giderirken, dudağa daha canlı bir görünüm kazandırılıyor. Doğal renklerde yapılan uygulamalar sonrasında çoğu zaman günlük hayatta ruj kullanmaya gerek kalmadan sadece nemlendirici kullanarak canlı ve parlak dudaklara sahip olunabiliyor.

Kalıcılık süresi nedir?

Dudak kontürü ve dudak pigmentasyonu olarak da bilinen kalıcı renklendirme işlemi 1 saat içerisinde tamamlanıyor. Dudakları solgun görünen, dudak çerçeve hatları uçuk ve benzeri sebeplerle kaybolmuş kadınlar bu uygulamadan yararlanabilir. Acısız ve ağrısız olarak tamamlanan bu işlemin iki yıla kadar kalıcılık süresi var. Kişiler isterlerse bu süre dolmadan da işlemi tekrar edebiliyor. Genelde 30 - 45 yaş arası kadınların sıklıkla tercih ettiği dudak renklendirme işlemi dudakları ile ilgili bu şikayetleri bulunan 18 yaş üzerindeki tüm kadınlara uygulanabiliyor.

Kişiye özel renk seçimi ve tasarım önemli

Dudak renklendirme kalıcı bir işlem olduğu için doğal renklerin seçilmesine özen gösterilmesi gerekiyor. İşlem öncesinde kişiye en uygun renk ve tasarım belirleniyor.

Bu yazın en popüler bir diğer uygulaması ise kalıcı eyeliner. Özellikle yaz aylarında sıcak ve nem sebebiyle akan bulaşan göz makyajı için kalıcı eyeliner büyük bir avantaj sağlıyor.