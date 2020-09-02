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Diyet Rehberi
MAHMURE ÖZEL

Bu Tarif Yağ Yakıyor: Lahana Çorbası Nasıl Yapılır?

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Bu Tarif Yağ Yakıyor: Lahana Çorbası Nasıl Yapılır?
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"Lahana çorbası ile kilo vermeyi mutlaka duymuşsunuzdur. Peki o meşhur çorba nasıl yapılır? İşte tarifi..."

Sadece lahana çorbası içerek kilo vermeye çalışmak elbette doğru değil ancak bu çorbanın yağ yakımına yardımcı olduğu da bir gerçek. Peki ne yapmalısınız? Lahana çorbasını bir uzmana danışarak tüketebilir, diyetinize ekleyip yağ yakımını hızlandırabilirsiniz. Yaptığınız diyetin size özel olmasını unutmamalı, yeterli protein, yağ ve karbonhidrat aldığınızdan da emin olmalısınız.

Gelin şimdi lahana çorbasının nasıl yapıldığına bakalım...

Lahana çorbası tarifi:

Malzemeler:

Yarım lahana
1 adet kabak
2 adet kereviz
Yarım demet maydanoz
2 adet soğan
1 diş sarımsak
3 yemek kaşığı zeytinyağı
1 tatlı kaşığı pul biber

Hazırlanışı:

Önce soğan, sarımsak ve yağı ekleyip tencerede soteleyin.

Ardından diğer tüm malzemeleri doğrayıp ekleyin.

En son malzemelerin 1 parmak üstünü geçecek kadar su ekleyip kaynamaya bırakın.

Lahanalar iyice yumuşayınca çorbayı blender'dan geçirin.

Kıvamı koyu gelirse su ekleyebilirsiniz.

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