Bu sonbaharda denemeniz gereken tırnak trendleri

Koyu yeşilin tonları bu sonbaharın "it" rengi, buzlu metalik ve metalik kahverengiler olacak ve tırnak sanatı da renk trendleri kadar çeşitlilik gösterecek. Çok renkli mat tırnaklar ve bu sonbahar tonlarını içeren klasik Fransız manikürünün modern dokunuşlarını da göreceğiz.

Mat veya parlak

Tırnak sanatına yeni başlayan biriyseniz, bu sizin için ilk başlanacak trend. En sevdiğiniz sonbahar tonlarını seçin ve her tırnağınızı farklı bir renge boyayın!

Ekose tırnaklar

Ekose, mükemmel bir sonbahar baskısıdır ve asla modası geçmez. 90'ların grunge tarzına en büyük saygı için favori pazen gömleğinizi manikürünüzle eşleştirebilirsiniz. En önemlisi, modelin karmaşıklığından korkmayın. Ekose şeritlerinizi öne çıkarmak için yalnızca bir parmağınızı seçerek başlayın ve taban olarak zıt bir renk kullanın, böylece gerçekten öne çıkarabilirsiniz. Bir oje fırçasıyla düz çizgiler çizmek çok zorsa, yaratıcı olun ve profesyonel bir tırnak sanatçısını taklit etmek için dekoratif bant kullanın.

Modern Fransız

Geçen yıl, klasik Fransız manikürü geri dönmüştü ve bu yıl canlandırıcı modern bir dokunuşa büründü. Klasik beyaz uca güle güle deyin ve renklere kucak açın. Fransız maniküründe uygulanan beyaz tırnak ucunu renkli ojelerle değiştirin ve her tırnağınızın ucuna farklı renk sürüp üstüne parlatıcı oje geçin. Artık uzunluk önemli değil ve Fransız manikürünü seçtiğiniz herhangi bir renk ile yapabilirsiniz.

Puantiyeli vurgular

Bu basit stil, minimalist sevenler için mükemmel bir tercih olabilir ve harika bir günlük tırnak görünümü sağlar. Şık bir akşam için biraz fazla sevimli geliyorsa, daha çekici bir görünüm için onu altın veya gümüş gibi çeşitli metalik tonlarda puantiyelerle değiştirin.