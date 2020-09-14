Bu Sonbaharda Denemeniz Gereken 5 Moda Trendi

1- TÜVİT TAKIMLAR

Mini eteklerden iş kıyafetlerine kadar, tüvit takımlar bu sonbaharda her yerde. Ve kesinlikle bu trendi dikkate alıyoruz! Tüvitler bu sezon 80'lerin modasının büyük etkisiyle güçleniyor. İster smart-casual ister canlı beyaz düğmelerle eşleştirilmiş olsun, tüvit şu anda modada büyük bir yükseliş yaşıyor.

2- MEGA FIRFIRLAR

Babydoll elbiseleri geri dönüş yapıyor ve bunlarla birlikte fırfırlar (veya daha doğrusu mega, XXL fırfırlar) güçlü bir görünüm kazanıyor. Sonbahara hazır bir görünüm için yeni sezonun renklerinde fırfırlı elbiseleri tercih edin. Kadife çiçeği sarısı (diğer adıyla yeni 'hardal'), pas veya pişmiş toprak renklerini tercih edebilirsiniz. Bu trendi uygulamanın yolu: mega fırfırlı bir elbiseyi şık yüksek çizmelerle eşleştirin ve görünümü ilgi yaratan büyük bir takı parçasıyla tamamlayın.

3- MİNİ BLAZERLER

Ünlülerin favorisi, mini blazerler, sokak stilinden dünyanın en sıcak podyumlarına kadar her yerde görülüyor. Ayrı olarak giyilen veya mini etek veya yüksek bel pantolon ile mükemmel uyumlu takımların bir parçası olan bu blazerler kendine has bir çekicilik taşıyor. Ve bu sonbaharda, onları giymenin yolu ise hafif örgüler, vücudu saran yüksek boyunlu üstlerden geçiyor. Gündüz, gündelik bir görünüm için, mini blazerinizi yüksek belli kotlar ve basit bir tişört ile eşleştirin. Alternatif olarak, daha şık bir ortam için, mini blazerinizi deri, ipek ve saten elbiselerle eşleştirin.

4- MÜCEVHER TONLARI

Bu sezon, zengin, muhteşem tonlarda giysilerle kendinizi şımartarak değerli taşların güzelliğini sonuna kadar taşıyabilirsiniz. Büyüleyici yakut kırmızısı ile başlayıp, ardından canlı orman yeşili zümrütlerle başlayıp safir mavilerle biten her yerde mücevher tonlarını görüyoruz. Değerli bir kumaşta bir mücevher tonu seçin (ipek, saten veya kadife düşünün) ve görünümü değerli taş takılarla tamamlayın. Sonbahar için palto alışverişi yaparken de aynı ipucu işe yarar; güçlü bir renk ifadesi yaratan bir görünüm için nötrleri koyu ametist ceket tercih edin.

5- BİNİCİ ŞIKLIĞI

Vurgulu deri dirsekler ve özel ceketlerden uzun deri botlara kadar, daha soğuk mevsimler için mükemmel olan binicilik stilini seviyoruz. Binici trendini denemeye istekliysen, boz kahverengi, doymuş kahverengiler, sıcak tonlar ve griler içeren bir renk paletine bağlı kal. Deri yamalar ve kanatlı cepler ile vurgulanan kaşmir kazaklar veya blazerlerle ifade yakalı gömlekleri eşleştirin.