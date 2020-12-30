Bu Noktalara Dikkat! Yılbaşında Eğleneyim Derken Tadınız Kaçmasın

Yeni yıla girerken bunlara dikkat

* Yemeğe çok aç oturmamaya çalışın.

* Kendinizi iyi hissettirecek yemek seçimleri yapın.

* Gün boyunca ara öğünler yapmaya çalışın.

* Yemek öncesi zeytinyağlı ve salata gibi hafif başlangıçlar ile yemeğe başlayın.

* Yılbaşı gecesi için et olarak hindi iyi bir tercih olacaktır ama onun yerine tavuk veya balık gibi beyaz etleri de tercih edebilirsiniz.

* Karbonhidrat olarak pilav, çorba veya ekmekten birini tercih edebilirsiniz.

* Tatlı olarak çok yağlı kızarmış şeker oranı ve kalorisi yüksek tatlılar yerine sütlü veya meyveli tatlıları tercih edebilirsiniz.

* Yılbaşının vazgeçilmezi kuruyemişleri tüketirken dikkatli olmakta fayda var. Hem kalorisi yüksek hem de kavrulmuş olanların tuz içeriği fazla olduğundan çiğ olanları tercih edilmeli ve küçük bir kâseden fazlası tüketilmemelidir.

* Yemek sonrası gece devam edeceğinden daha fazla kalori almamak için, taze sebze ve meyveleri atıştırabilirsiniz.

* Eğer alkol tüketecekseniz dikkatli olun. 1 gram alkolün 7 kalori olduğunu unutmayın. Alkol tüketimini de sınırlamaya çalışın. Alkol alırken kan şekerinizde dengesizlik yaratmaması için yemekle beraber tüketmeye özen gösterin. Alkol alırken aşırı yağlı yiyecekler tüketmemeye ve yavaş içerek geceye yaymaya çalışın.

* Kendi limitlerinizi belirleyin ve hayır demeyi öğrenin.

* Su tüketiminizi artırmaya çalışın.

Yılbaşının ilk gününe özel beslenme tüyoları

Yılbaşı gecesi çok kaçırdıysanız, ertesi gün beslenmenize ayrı bir özen gösterin. Yılbaşı sabahı hafif bir kahvaltı ile güne başlamak gerekir.

* Kafeinli içeceklerden mümkün olduğumca uzak durun. Çay ve kahve tüketiminizi azaltın.

* Yeşil çay, beyaz çay, biberiye, kekik gibi bitki çayları tüketin ki ödeminizi atmaya yardımcı olsun.

* Su tüketiminizi artırın. Alkol vücutta su tutup ödem yapacağından birkaç gün alkolü vücuttan atabilmek için bol su tüketmeye özen gösterin.

* Şekerli yiyecekleri ve yağlı, kızarmış besinleri tüketmeyin.

* Hafif ara öğünler yapmaya çalışın.

* Hazırlayacağınız zengin bir sebze çorbası toksinleri vücudunuzdan uzaklaştırarak sizi tok tutar ve ödeminizi atmaya yardımcı olur.

* Daha fazla potasyum içeren yiyecekler tüketmeye çalışın. Daha fazla potasyum almak, sodyum fazlasının vücuttan atılmasını sağlar. Böylelikle ödemin azalmasını sağlar.

* Mümkünse ertesi gün ve sonrası birkaç gün hafif tempoda yürüyüş yapmaya çalışın.