Bu moda trendlerine para harcamayın!

Az fiyata çok kıyafet anlayışından vazgeçin

Moda için en boşa para harcanan konulardan biri bir ürünü sırf ucuz diye almaktır. Fiyatı uygun diye aynı kazağın üç farklı rengini almak başlarda size kârlı gibi görünse de, kalitesiz kumaşlar, iyi olmayan işçilik sebebiyle kıyafetleriniz kısa süre içinde kullanışsız hale gelebilir.

Genelde butik mağazalarda oldukça düşük fiyata satılan bu ürünler 'hızlı moda' diye adlandırılıyor. Bu parçaların elinizden gidiş hızı da adından da anlaşılacağı üzere bir hayli hızlı oluyor. Bu kıyafetler çoğu zaman işçilere haksız ödeme yapılan gelişmemiş ülkelerde üretiliyor, oldukça kısa bir ömre sahip oluyor ve sürdürülebilirliğe katkı sağlamayarak çevre üzerinde olumsuz etkilere sebep oluyor. Ucuz diye ürün almak yerine sevdiğiniz markaların sezon sonu indirimlerini takip edin. Uygun fiyata kaliteli ve uzun ömürlü ürün almanın en akıllıca yollarından biri kesinlikle bu!

Neonlar ve desenler anlık modadır

Neon renkleri ve parçaları çok seviyor olabilirsiniz ancak trendin çok hızlı yok olduğunu ve bu parçalara uzun vadeli giyemeyeceğinizi unutmamalısınız. Öte yandan neonlar kadar hızla modası geçen şeyler desenlerdir. Her sezon yeni desenli tasarımlar çıkar ve bir sonraki koleksiyonda bu desenleri göremeyiz.

Modası hiç geçmeyen tek desen için çiçekler diyebiliriz. Modayı yakından takip ediyorsanız birçok tasarımcının hemen her koleksiyonunda çiçek desenli bir parçaya yer verdiğini görüyorsunuzdur. Dolabınızda çiçek desenli birkaç parçaya yer ayırın ve her dönem giymenin tadını çıkarın.

Tek giyimlik abiyeler

Abiye kategorisindeki parçalar bir kereden fazla giyilmez ve verdiğiniz onca para dolapta bekler. Özel günler için daha uygun fiyatlı ve üzerinde oynama yapabileceğiniz parçalar satın alabilirsiniz. Böylece o parçanın formunu değiştirerek birden fazla defa giyme şansı yakalayabilirsiniz.

Ayakkabı alışverişine dikkat edin

Ayakkabı seçerken güzelliği kadar ne sıklıkla giyebileceğinizi de göz önünde bulundurun. Sadece birkaç kere giyebileceğiniz bir ayakkabıya para vermek yerine günlük hayatınıza da uyarlayabileceğiniz tasarımları seçin.

Kürk almayın!

Gerçek kürk giymek kesinlikle yasaklanmalı! Moda diye bir canlının yaşam hakkının elinden alınmasına şiddetle karşıyız. Bir vahşete sebep olan kürk tasarımlar inanılmaz yüksek fiyatlara satın alınıyor. Belirtelim ki kürk görünümünü çok seviyorsanız bunun için hayvanların canının yanmasına gerek yok. Oldukça şık tasarlanan imitasyon kürkler hem masum hem de bütçe dostu.