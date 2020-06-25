Bu Kontrolleri İhmal Etmeyin! Kadınlar İçin Hayat Kurtaran Öneriler

Düzenli olarak jinekoloğa gidin ve muayene olun

Düzenli jinekolojik muayene 2 şey için çok önemlidir. Birincisi; henüz belirti göstermeyen, ilerleme kaydetmemiş ama var olan bir problemi teşhis etmek ve tedavisine başlamak, ikincisi ise sağlığı bozacak yanlış alışkanlıkların ve risk faktörlerinin zamanında müdahale ile değiştirilmesi ve olası bir hastalığı önlemesi.

Düzenli jinekolojik muayene için modern tıbbın önerisi kız çocuklarının 13-15 yaş arasında ilk kadın doğum muayenelerinin yapılması yönünde. Erişkin dönemde ise her kadının senede bir kez mutlaka jinekolojik muayene ve ultrason takibi yaptırması öneriliyor.

Rahim ağzı kanseri için tarama testi yaptırmayı ihmal etmeyin

Dünya genelinde her yıl yaklaşık 500 bin kadın, Human Papilloma Virüsü'nün sorumlu tutulduğu rahim ağzı kanserine yakalanıyor. Daha da kötüsü bu kadınların 250 bini geç teşhis nedeniyle hayatını kaybediyor. Rahim ağzı kanseri, kadın kanserleri arasında 2. sırada yer alıyor. Ülkemizde de her yıl 1500 kadın rahim ağzı kanserine yakalanıyor. Düzenli olarak yaptırılması önerilen Pap Smear Testi ile rahim ağzı kanserleri henüz hücre değişimlerinin olduğu, daha kanser öncesi süreçte yakalanabiliyor.

Tarama testlerine cinsel ilişkiden 1 yıl sonra veya 21 yaşında başlanması ve 1-3 yılda bir tekrarlanması gerekiyor. Bu teste düzenli olarak devam edilmeli ve testler 70 yaşına kadar yaptırılmaya devam etmeli.

Meme muayenesi yapın ve düzenli mamografi çektirin

Kadınlarda en sık görülen kanser türü meme kanseridir. Meme kanser tanısı konan kadınların yüzde 80'i kendi memesindeki değişikliği fark ederek doktora gidiyor ve bu durumda evde meme muayenesinin erken teşhise yardımcı olduğunu gösteriyor.

Evde düzenli olarak meme muayenesi yapmak sandığınızdan çok daha önemli. Göğüs bölgenizde hissedeceğiniz şişlik, acı gibi normalden farklı bir durum sizin için hayati öneme sahip olabilir.

Öte yandan mamografi de meme kanseri için önemli bir kontrol yöntemidir. Mamografi çektirmeye 40 yaşında başlanıyor. Uzmanlar, 40 ila 50 yaş arasında 2 senede bir, 50 yaşından sonra ise senede bir defa mamografi çektirmeyi öneriyor.-