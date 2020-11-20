Bu Dekorasyon Önerileri İle Evinizin Her Köşesini Değerlendirin!

Fazlalıkları gözden çıkarın

İlk önce odanın içindeki her şeyi gözden geçirin ve saklayacaklarınız, bağışlanacaklar ve atılacaklar olmak üzere sınıflandırın. Bunu yaparken daha önce kenara attıklarınız konusunda biraz acımasız olmanız gerekebilir. Sonuçta bu zamana kadar işinize yaramadıysa ve unuttuysanız, muhtemelen bundan sonra da ihtiyacınız olmayacak. Atmayı istemedikleriniz içinse dekoratif sandıklı bir puf gibi kullanışlı mobilyalar satın alabilirsiniz.



Odayı yeniden düzenleyin



İşin en eğlenceli kısmı, fazlalıklardan kurtulduktan sonra odayı zevkinize göre yeniden dekore etmek. Kapısını hiç açmamak üzere kapattığınız bir oda yerine, kendinizi iyi hissetmek için özel bir alan yaratmanız size de iyi gelecektir.

Spor salonu



Düzenli olarak egzersiz yapmak hayatınızın bir parçası haline geldiyse, kullanmadığınız odayı mini bir spor salonuna dönüştürmek iyi bir fikir olabilir. Pilates topu, yoga matı, hatta belki koşu bandı… Bu şekilde spor salonlarına ayırdığınız bütçeden de tasarruf etmiş olursunuz.



Gömme dolap



Kıyafetlerle dolu olduğundan çekmecelerinizi ve gardırobunuzu karıştırmamak için sürekli aynı kıyafetleri giymeye devam ediyor olabilirsiniz. Daha düzenli ve dekoratif görünen pratik bir gömme dolap yerleştirerek odanızı ferahlatabilir ve her gün aynı şeyleri giymekten kurtulabilirsiniz.

Kitap okuma odası



Kitap okumayı seviyorsanız, burayı evin en değerli köşesi haline getirebilirsiniz. Rahat armut koltukları, battaniyeleri , yastıkları ve mumları düşünün. Ayrıca kitaplarınız için kullanışlı raflar da düşünebilirsiniz.

Ofis



Çoğumuzun evden çalışmaya başladığı bu dönemlerde belki de en çok ihtiyacımız olan şey kendimize ait bir çalışma alanı. Başlangıç ​​olarak rahat bir masa ve sandalye alın. Ardından bitkiler ve baskılar gibi son rötuşları ekleyin. Yaşam alanınızdan ayrı, konsantre olabileceğiniz sessiz bir alan verimliliğinizin artmasında da yardımcı olacaktır.



Hobi odası



Takı yapmak, örgü işleri ya da boyamalar ilgi alanlarınız arasında yer alıyorsa, neden bir odayı bir hobi alanına çevirmeyesiniz ki? Sehpalardan dikiş makinelerine kadar ihtiyacınız olan her şeyi bu odaya taşıyın ve hobileriniz için ayrı bir köşe hazırlayın. Bu, sizi cesaretlendirecek ve kendinizi dış etkenlere kapatıp biraz huzurun tadını çıkarmanızı sağlayacaktır.