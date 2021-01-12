Bu Çareler Mutfağınızda Saklı… Çatlak Topukları Onarmanın 9 Harika Yolu

Mutfağınız, çatlamış topuklar da dahil olmak üzere rahatsız olunan birçok şeyi tedavi edebilecek tıbbi değeri olan ürünleri barındıran bir hazine. Mükemmel topuklara ulaşmanıza yardımcı olacak, mutfağınızda bulunan 10 çare…

Ağız bakım suyu ve sirke

Bir bardak ağız bakım suyu ve bir bardak beyaz sirkeyi, 2 bardak su ile bir kapta karıştırın. Ayaklarınızı 15 dakika boyunca bu karışımın içerisinde tutun. Ardından ayaklarınızı çıkarın ve ölü deriyi temizlemek için ponza taşı kullanın. Ağız bakım suyu ayakta bulunan mantarlarla savaşırken, sirke ölü cildi yumuşatmayı kolaylaştırır. Bu yöntemi topuklarınız iyileşene kadar her gün tekrarlayabilirsiniz.

Pirinç unu, bal ve sirke

3 çay kaşığı pirinç unu, bir çay kaşığı bal ve 3 damla elma sirkesini bir kasede karıştırın. Ayaklarınızı yaklaşık 10 dakika suda beklettikten sonra macun kıvamını alan bu karışımla ovun. Pirinç unu cildi temizlerken, bal çatlakların iyileşmesini sağlar. Bu karışımı da haftada 2 kere uygulayabilirsiniz.

Muz

2 adet olgun muzu ezin ve pürüzsüz bir hamur haline getirin. Muzların olgunlaştığından emin olun. Çünkü olgunlaşmamış muz cilde zarar veren asit içerir. Hazırladığınız macunu ayaklarınıza sürün ve 20 dakika kadar bekletin. Süre sonunda ayaklarınızı iyice yıkayın. Doğal bir cilt nemlendiricisi olan muzu, istediğiniz sonucu alıncaya kadar ayaklarınıza uygulayabilirsiniz.

Bal

Ayaklarınızı sokabileceğiniz, ılık su dolu bir kabın içine bir bardak bal ekleyin. Temiz ayaklarınızı karışıma batırın ve 20 dakika boyunca nazikçe masaj yapın. Ardından ponza taşı kullanarak pul pul dökülmesini sağlayın. Ayaklarınızı kuruladıktan sonra yoğun bir nemlendirici uygulayın. Bu yöntemi yatmadan önce düzenli olarak uygulayabilirsiniz.

Bitkisel yağ

Ayaklarınızı iyice temizleyin ve yumuşak bir havluyla kurulayın. Topuklarınıza ve parmaklarınıza kalın bir tabaka bitkisel yağ sürün. Bir yere bulaşmaması için rahat bir çorap giyin ve gece boyu yağ ayağınızda kalsın. Bitkisel yağlar cilt tarafından kolaylıkla emildiğinden, cildi de kolaylıkla besler. Bu işlemi her gece uygulayabilirsiniz.

Kabartma tozu

Bir kase ılık suya 3 yemek kaşığı kabartma tozu ekleyin. Kabartma tozu çözülene kadar bekleyin ve ayaklarınızı yaklaşık 15 dakika bu karışımda tutun. Sonra ayaklarınızı ponza taşı ile nazikçe ovalayın. Kabartma tozu kötü kokuyu etkisiz hale getirebileceği gibi, iltihapları da önleyebilir. Bu işlemi haftada iki kez tekrarlayabilirsiniz.

Aloe vera

Çoğu güzellik ürününde kullanılan aloe vera, topuk çatlakları için de harika bir tercih. Bu işlemi gece uyumadan önce uygulayabilirsiniz. Ayaklarınızı ılık suya batırın ve ölü deriyi temizlemek için sünger taşıyla ovalayın. Kuruladıktan sonra kalın bir tabaka aloe vera sürün. Pamuklu çorap giyerek yatağa girin. Sabah ılık su ile yıkayın. Sonuçları görmek için bunu 4-5 gece boyunca tekrarlayın.

Vazelin ve limon suyu

Ayaklarınızı yaklaşık 20 dakika ılık suda bekletin ve kurulayın. Bir çay kaşığı vazeline 4 damla limon suyu ekleyin. İyice karıştırdıktan sonra topuklarınıza sürün. Bir çift yün çorap giyin ve gece boyunca bekletin. Sabah ise ılık suyla yıkayın. Bu yöntemi yatmadan önce düzenli olarak uygulayabilirsiniz.

Epsom tuzu

Uzun yıllardır ilaçlarda kullanılan ve belirli hastalıkların tedavisinde kullanılan Epsom tuzu, topuk çatlakları için de kullanılıyor. Bir kabın içerisinde ılık suya yarım bardak ekleyin ve karıştırın. Ayaklarınızı bu karışımda 15 dakika bekletin. Ardından ölü deriyi temizlemek için ponza taşı ile ovun. Bu karışımı haftada 2 kez ayaklarınıza uygulayabilirsiniz.