Bu Belirtiler Beyin Sisini İşaret Ediyor!

Beyin Hastanesi Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Barış Metin, beyin sisi rahatsızlığını işaret eden belirtileri, önlemek için tavsiyelerini ve tedavisi ile ilgili önemli bilgiler paylaşıyor.

Beyin sisi nedir?

Beyin sisi bilimsel ya da tıpta yer alan hastalık değil. Daha çok insanların kendi zihinsel fonksiyonları ile ilgili algıladıkları bir soruna halk dilinde verdikleri bir isim diyebiliriz. Tıp literatüründe bir hastalığa tam olarak işaret etmiyor ama insanlar algıladıklarına, kendilerinde bir problem olduğunu düşündüklerine göre bu aslında başka bir hastalığın belirtisi olabilir. Bu şekilde düşünmek gerekiyor.

Altından çeşitli rahatsızlıklar çıkabiliyor

Beyin sisini, kişinin sübjektif olarak kendi zihinsel fonksiyonlarında bir azalma hissetmesi olarak tanımlayabiliriz. Kişiler bu şikâyetle başvurdukları zaman altında başka bir hastalık yatıyor mu diye araştırmalar yapılıyor.

Altından gerçekten çeşitli rahatsızlıklar çıkıyor. Ama her insanın kendi zihinsel yeteneğindeki azalmayı sübjektif olarak algılaması bir hastalık anlamına gelmiyor. Bazen insanların kendilerinden çok yüksek performans beklentileri olabiliyor. Böyle bir durumda, yüksek performans beklentisini karşılayamamak da bir rahatsızlık gibi algılanabiliyor.

Bu şikâyetler beyin sisini tanımlıyor!

İnsanlar genellikle eskisi kadar dikkatlerini yoğunlaştıramadıkları, eskisi kadar akıllarının iyi çalışmadığı, hafızalarının gücünü kaybettiği, uykudan uyanamamış gibi hissettikleri, sağlıklı düşünemediklerini hissetmeleri gibi şikâyetlerle geliyor. Bu tip yakınmalar beyin sisini tanımlıyor.

Bunamaların erken dönem belirtisi olabilir

Beyin sisi bir hastalık değil deniyor ama tedavisinde bu şikâyetin altında yatan rahatsızlığı bulmak gerekiyor. Bu rahatsızlığın en sık belirtisi depresyon, anksiyete bozuklukları, uyku bozukluklarıdır. Bunamaların erken dönem belirtisi de beyin sisi olabilir.

Bunaması olan kişiler, bunaması henüz hastalık haline dönüşmeden eskisi gibi sağlıklı düşünemediklerini belirterek kendileri başvurabiliyor. Özetle, beyin sisi tedavisinde altta yatan hastalığı tespit ediliyor ve ona yönelik bir tedavi uygulanıyor.

Uyku bozukluğu beyin sisine yol açıyor

Özellikle tıkayıcı uyku apnesi sendromu olan hastalar, sürekli gün boyunca konsantre olamama, bir konuya uzun süre dikkatini verememe gibi şikâyetlerle başvuruyor. 40 yaşın üzerinde özellikle obezite sorunu olan bireylerde gece horlama ve nefes durması varsa beyin sisi yaşamalarının nedeni büyük olasılıkla uyku apnesidir denebilir.

Sık rüya görmek de aslında uyku kalitesinin bozuk olduğunu gösteriyor. Her gece rüya görüyoruz ama hatırlamıyoruz. Hatırladığımız rüyalar da uykumuzun bölündüğü anlamına geliyor, o sırada uyandığımız için gördüğümüz rüyayı hafızaya kaydediyoruz. Bu şekilde sık rüya gören insanların genellikle uyku kaliteleri düşüktür. Bunun nedeni uyku apnesi, depresyon veya başka bir rahatsızlık da olabilir. Bunların hepsi de beyin sisiyle bağlantılı rahatsızlıklardır.

Vitamin eksikliği varsa takviye yapılmalı

Beyin sisini önlemek için yapılması gereken uyku düzeninin sağlanmasıdır. Eğer uyku bozukluğu rahatsızlığı varsa mutlaka tedavi ettirilmelidir. Beslenme açısından vitamin eksikliği var ise ona yönelik tedavi alınmalı. Özellikle B1, B6, B12 vitaminleri beynin sağlıklı çalışması için önemli.

Bünyeyi yoran bir performans değil de düzenli egzersiz yapılmalı. Her gün 20-30 dakika yürümek iyi bir egzersiz olacaktır. Stres hayatımızın bir parçası ama aşırı stres, yoğun kaygılar, hiçbir şeyden keyif almama hissi var ise bir uzmandan destek almak gerekiyor çünkü bu tip rahatsızlıklar zihinsel kapasiteyi etkiliyor.