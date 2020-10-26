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İyi Yaşam

Bu Alanlar Mantar Hastalığına Zemin Hazırlıyor

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Bu Alanlar Mantar Hastalığına Zemin Hazırlıyor
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"Ortak kullanım alanlarındaki terlik ve havluların, mantar bulaşmasına uygun zemin hazırladığını belirten Deri ve Zührevi Hastalıkları Uzmanı Dr. Burcu Çelen, havuz, plaj, güzellik salonu, kuaför ve spor salonu gibi ortak kullanılan alanların mantar bulaşması açısından riskli olduğunu söyledi. "

Mantar hastalığı, kıl, deri, deri, tırnak gibi dokuları tutan özellikle kaşıntı, kızarıklık ve pullanma gibi şikayetler ile seyreden bir enfeksiyon hastalığıdır. Mantar hastalığı özellikle ortak kullanılan eşyalarda kişiden kişiye doğrudan temasla bulaşan bir hastalıktır. Bu nedenle belirli alanlar, bulaşması açısından daha risklidir. Özellikle camiler, havuzlar, plajlar, kuaför ve güzellik salonları, spor salonları gibi ortak kullanım alanları mantar bulaşması açısından risk alanlarıdır.

'CİLDİN MÜMKÜN OLDUĞUNCA KURU TUTULMASI GEREK'

El ve ayakların nemli tutulması, cildin uzun süre nemli kalması, özellikle yaz aylarında kapalı ayakkabıların uzun süre giyilmesi gibi durumlar bu hastalığın yerleşmesini kolaylaştırır. Cildimizi mümkün olduğunca kuru tutacağız. Kişisel hijyenimize dikkat edeceğiz, sık duş almak ve iyi kurulanmak başlıca yapabileceğimiz şeyler.

'BULAŞICILIĞI AÇISINDAN RİSKLİ'

Tedavi edildiği sürece kalıcı bir hastalık değildir. Tedavi edilmediğinde, genellikle üzerinde bakteriyel enfeksiyonlar görülebilir ve yayılabilir. Bulaşma riski de çok yüksek olduğu için başka hastalara da enfekte edilebilir, bu açıdan risklidir. Mantar hastalığı özellikle bağışıklığı baskılanmış kişilerde, kanser hastalarında, diyabet ve gebelerde daha yaygın ve ağır seyredebilir. Bu da oldukça yaşam kalitesini düşüren bir durumdur.

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