Bronzlaşma dosyası: Nasıl yapılmalı ve vücuda etkileri neler?

Uzmanların bu konuyla ilgili ilk söylediği şey, bronzluğun etkisi geçtiğinde bile güneşin cilde verdiği hasarın devam ettiği oluyor. Güneşe uzun süre maruz kalmanın zararlı olduğu söylenince akla "Kısa sürede daha hızlı bronzlaşma güvenli mi?" sorusu geliyor. Yani kem sürmeden güneşte daha kısa süre kalarak hızlıca bronzlaşmak.

Hızlı bronzlaşmak daha mı güvenli?

Gerçek şu ki; 15 dakika ya da 5 saat güneşlenin önemi yok, kremsiz ya da bronzlaştırıcı yağlar ile güneş altına yattığınızda her şekilde cildinize geri dönüşü olmayan bir zarar veriyorsunuz. Uzmanlar, "Basitçe söylemek gerekirse güvenli ya da sağlıklı bronzlaşma diye bir şey yoktur" diyorlar.

Güneşe maruziyet sonrası ciltte meydana gelen hasar melanom yani cilt kanserine sebep olmakla kalmıyor aynı zamanda kırışma, sarkma, yıpranma gibi yaşlılık belirtilerini de hızlandırıyor. Araştırmalar, yaşlanmayla ilişkili cilt değişikliklerinin yüzde 90'ına zararlı güneş ışınlarının sebep olduğunu söylüyor.

En az zararla güneşin tadı nasıl çıkarılır?

Tüm bunlara rağmen güneşi çok seviyor, sıcaklığını hissetmek istiyoruz. Sonsuza dek güneşten saklanamayacağımıza göre zararlarından korunmanın yollarını keşfetmeliyiz.

- Güneş kremi sürün

Cilt renginiz, cilt tipiniz ya da herhangi başka bir şeyin önemi yok; güneş kremi her zaman cildinizin dostudur. Araştırmalar, her gün 15 ve daha fazla faktörlü güneş koruyucu kullanmanın melanom riskini yüzde 30 ve skuamöz hücreli karsinom (bir kanser çeşidi) gelişme riskini yüzde 40 azalttığını ortaya koydu.

Dermatologlar, günlük hayatta dahi en az 30 SPF güneş kremi kullanılmasını tavsiye ediyor. Eğer açık tenliyseniz ve güneşe aşırı maruz kalacağınız bir yerdeyseniz kullanmanız gereken güneş koruyucu kesinlikle 50 SPF olmalı.

Öte yandan en yüksek faktörlü kremlerin bile sizi UV ışınlarından yüzde 100 koruyamayacağını unutmamalısınız. Bu neden en garanti şey olabildiğince güneşten uzak durmaya çalışmak olacaktır.

Doğru güneş kremi kullanımı:

Güneş kremini sürerken oranı oldukça önemlidir. Vücudunuzun her bir bölgesi için 1 çay kaşığı ölçüyü baz alabilirsiniz (Yüzünüz için 1 çay kaşığı, kolunuz için 1 çay kaşığı gibi.)

Güneş koruyucuyu dışarı çıkmadan 20 dakika önce uygulayın. Böylece rahat rahat kremlenmek için vaktiniz olur ve unutma ihtimaliniz ortadan kalkar.

Güneş koruyucuyu her 2 saatte bir tekrar uygulayın.

Gölgede olsanız bile güneş koruyucu sürün, 2 saatte bir tekrarlamayı ihmal etmeyin.

- Yoğun ısıdan kaçının

Güneş ışınlarının en güçlü olduğu zaman dilimi 10.00 ile 16.00 arasıdır. Eğer cildinizi gerçekten korumak istiyorsanız bu saatler arasında güneşte olmamaya özen gösterin.

- Peeling yapın

Eğer uzun süre dışarıda kalacaksınız (spor yapmak, pikniğe gitmek ya da plaja inmek gibi) güneşe maruz kalmak kaçınılmazdır. Güneş kremi sürmeden önce vücudunuza iyi bir peeling yapın. Bu işlem tıkalı gözenekleri açarak ve ölü hücrelerin dökülmesine yardımcı olarak daha eşit bir bronzluk sağlayacaktır.

Öte yandan güneşin altında oturuyorsanız doğrudan maruz kalmamak için açınızı sık sık değiştirin. Böylece güneşin tek bir noktaya odaklanmasını önlemiş olursunuz.

Peki ya solaryum?

Bronzlaşmanın bir diğer hızlı yolu da solaryumlar. Uzmanlar, "Ne yaparsanız yapın ama solaryumdan uzak durun'" diye uyarıyorlar. Solaryumlar, güneş ışınları ile tam olarak aynı şekilde çalışıyor ve melanin üretimini teşvik etmek için UV ışığı yayıyor. Ancak etkileri çok daha güçlüdür. Sadece bir kere bile solaryuma girmek, cilt kanserini riskini yüzde 75 arttırabiliyor!