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GeriDiyet Rehberi Brokoliyi Bir de Böyle Deneyin: Cevizli Brokoli Salatası
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Haberler >Mahmure >Sağlıklı Yaşam >Diyet Rehberi>Brokoliyi Bir de Böyle Deneyin: Cevizli Brokoli Salatası
Diyet Rehberi
MAHMURE ÖZEL

Brokoliyi Bir de Böyle Deneyin: Cevizli Brokoli Salatası

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Brokoliyi Bir de Böyle Deneyin: Cevizli Brokoli Salatası
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"Vücuda sayısız faydası olan brokoli, maalesef pek çok kişi tarafından ön yargıya maruz kalıyor ve tüketilmiyor. Brokoli sevmediğinizi düşünüyorsanız bir de bu tarifi deneyin!"

Cevizli brokoli salatası

Malzemeler:

Bir küçük demet brokoli

6 yemek kaşığı kinoa (bulgur da kullanabilirsiniz)

8 adet ceviz

Bir avuç kuru üzüm

1 adet kırmızı biber

Bir avuç haşlanmış nohut

Yarım limonun suyu

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz

Hazırlanışı:

Brokolileri haşlayın. Ancak çok fazla haşlamamaya dikkat edin. Aksi halde dağılabilirler. Haşlanan brokolileri küçük parçalar halinde kesin.

Diğer yanda kinoayı yarım saat kadar suda bekletin ve süzün. Ardından kinoanın iki katı kadar suda pişirin ve soğumaya bırakın. 

Kırmızı biberi ince ince kesin. Cevizleri de iri parçalar halinde doğrayın.

Ardından brokoliyi, kinoayı, nohutu, biberleri, cevizi ve kuru üzümü salata kasesine alın. Limon, zeytinyağı ve tuz ilave edin. Salatanız hazır!

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