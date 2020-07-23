Brokoliyi Bir de Böyle Deneyin: Cevizli Brokoli Salatası
"Vücuda sayısız faydası olan brokoli, maalesef pek çok kişi tarafından ön yargıya maruz kalıyor ve tüketilmiyor. Brokoli sevmediğinizi düşünüyorsanız bir de bu tarifi deneyin!"
Cevizli brokoli salatası
Malzemeler:
Bir küçük demet brokoli
6 yemek kaşığı kinoa (bulgur da kullanabilirsiniz)
8 adet ceviz
Bir avuç kuru üzüm
1 adet kırmızı biber
Bir avuç haşlanmış nohut
Yarım limonun suyu
2 yemek kaşığı zeytinyağı
Tuz
Hazırlanışı:
Brokolileri haşlayın. Ancak çok fazla haşlamamaya dikkat edin. Aksi halde dağılabilirler. Haşlanan brokolileri küçük parçalar halinde kesin.
Diğer yanda kinoayı yarım saat kadar suda bekletin ve süzün. Ardından kinoanın iki katı kadar suda pişirin ve soğumaya bırakın.
Kırmızı biberi ince ince kesin. Cevizleri de iri parçalar halinde doğrayın.
Ardından brokoliyi, kinoayı, nohutu, biberleri, cevizi ve kuru üzümü salata kasesine alın. Limon, zeytinyağı ve tuz ilave edin. Salatanız hazır!