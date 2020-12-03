Brokoli Yemenin En Leziz Yolu: Brokoli Makarna Tarifi
"Akşam için basit bir yemek önerisi arıyorsanız size harika bir tarifimiz var; brokolili makarna. Bu tarif, brokoliyi yemek ya da haşlama olarak sevmeyenlere bile bu sebzeyi sevdirecek türden!"
Brokoli makarna tarifi
Malzemeler:
1 su bardağı istediğiniz tür makarna
2 yemek kaşığı zeytinyağı
2 su bardağı doğranmış brokoli
Yarım soğan
½ fincan mascarpone peyniri (Beyaz peynir, kaşar peyniri ya da labne de kullanabilirsiniz)
2 yemek kaşığı yoğurt
½ çay kaşığı tuz
½ çay kaşığı kırmızı toz biber
1 tatlı kaşığı sarımsak tozu ya da 1 diş ince doğranmış sarımsak
Hazırlanışı:
Geniş bir tencere su kaynatın ve makarnayı içine atın. 6-8 dakika kadar haşlayın ve haşlama suyundan yarım bardak ayırarak makarnayı süzün.
Ocağı orta ateşte açın ve bir tavaya zeytinyağını ekleyip ısıtın.
Ardından soğanı ekleyin birkaç dakika soteledikten sonra brokoli, tuz ve kırmızı toz biberi ilave edin.
Sebzeler yumuşayana kadar yaklaşık 3-4 dakika soteleyin ve ocağı en kısık ayara getirin.
Diğer yanda bir kasede peynir, yoğurt, sarımsak tozu ve ayırdığınız makarna suyunu karıştırın. Karışımı brokolilerin üzerine dökün ve güzelce karıştırın.
En son makarnaları ekleyin ve karıştırın. Servise hazır!