Brokoli Yemenin En Leziz Yolu: Brokoli Makarna Tarifi

Brokoli makarna tarifi

Malzemeler:

1 su bardağı istediğiniz tür makarna

2 yemek kaşığı zeytinyağı

2 su bardağı doğranmış brokoli

Yarım soğan

½ fincan mascarpone peyniri (Beyaz peynir, kaşar peyniri ya da labne de kullanabilirsiniz)

2 yemek kaşığı yoğurt

½ çay kaşığı tuz

½ çay kaşığı kırmızı toz biber

1 tatlı kaşığı sarımsak tozu ya da 1 diş ince doğranmış sarımsak

Hazırlanışı:

Geniş bir tencere su kaynatın ve makarnayı içine atın. 6-8 dakika kadar haşlayın ve haşlama suyundan yarım bardak ayırarak makarnayı süzün.

Ocağı orta ateşte açın ve bir tavaya zeytinyağını ekleyip ısıtın.

Ardından soğanı ekleyin birkaç dakika soteledikten sonra brokoli, tuz ve kırmızı toz biberi ilave edin.

Sebzeler yumuşayana kadar yaklaşık 3-4 dakika soteleyin ve ocağı en kısık ayara getirin.

Diğer yanda bir kasede peynir, yoğurt, sarımsak tozu ve ayırdığınız makarna suyunu karıştırın. Karışımı brokolilerin üzerine dökün ve güzelce karıştırın.

En son makarnaları ekleyin ve karıştırın. Servise hazır!