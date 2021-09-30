Brokoli suyu nasıl yapılır ve elde edilir? Brokoli suyu yapımı ve tarifi

Bireyler arasında özellikle de diyet yapan insanlarda brokoli sebzesinin yeri önem arz etmektedir. İnsanlar brokoli sebzesinin suyunu çıkartmakta ve içmektedir. Oldukça faydalı olan brokoli vücudun önemli besin değerini karşılamaktadır. Fakat küçük çocuklar tarafından pek de sevilmez. Bu yüzden anneler çocuklarına brokoli yedirebilmek için değişik tarifleri deneyebilmektedir.

Brokoli Suyu Nasıl Yapılır ve Elde Edilir?

Brokoli sebzesi halk arasında karnabahar sebzesinin yeşili olarak bilinmektedir. Bilindiği gibi karnabahar sebzesi beyaz renkte ve çiğ hali de oldukça sert yapıdadır. Brokoli ise yeşil renkte ve karnabahara göre daha yumuşak yapıdadır.

Brokoli sebzesi lahana ailesinde yer almaktadır. Bu sebze küçük ve yeşil yumrular halindedir. Haşlanarak tüketilebilmektedir. Çorbası yapılabilmektedir. Yine haşlanarak salatası da tüketilebilmektedir. Brokoli yemeği de soğanlı ve sulu olarak yapılabilmektedir.

Brokoli suyu ise bu sebzeden elde edilen yeşil renkte ve sebzenin besinini taşıyan bir sudur. Brokoli suyu kahvaltıda ya da gece yatmadan önce içilmektedir. Aynı zamanda brokoli suyu kansere karşı etkilidir. Kemikleri güçlendirmekte ve bağırsak sorunlarını gidermektedir.

Brokoli suyu elde edebilmek yani yapabilmek için yarım litre su ve 200 gram kadar taze brokoli sebzesine ihtiyaç vardır.

Öncelikle bu yarın litre su kaynatılır. Kaynayan suya 200 gram brokoli sebzesi eklenir. Tencerenin ağzı kapalı olacak şekilde beş dakika kadar kaynatılır. Sonrasında ise haşlanan brokoli suyu süzülür ve soğuması beklenir. Süzülen bu brokoli suyu yeşil renkte olacaktır. Bu şekilde elde edilen brokoli suyu soğuk bir meyve suyu gibi kahvaltıdan önce ya da öğle yemeğinden önce aç karnına içilmektedir.

Brokoli Suyu Yapımı ve Tarifi

Brokoli suyu brokoli kürü olarak da geçmektedir. Bu su sadece brokoli sebzesi ve sağlıklı olan doğal su kaynatılarak elde edilebilmektedir.

Burada önemli olan su ve brokoli sebzesinin dengesini iyi ayarlamaktır. Örneğin 200 gram brokoli sebzeniz varsa suyunuz bir litre olmalıdır. Yani sebze suyu karşılamalıdır.

Bu kış sebzesinin vücuda oldukça fazla faydası vardır. Bu yüzden sebzeyi yiyemeyenler için brokoli suyu biçilmez kaftandır.

Hastalıklara yakalanma riskine karşı kişiyi korumaktadır. Bağışıklık sistemini güçlendirmektedir. Sindirim sistemine olumlu etkileri vardır. Brokoli suyunda A ve E vitamini bulunmaktadır.

Zayıflamayı sağlamakta ve diyet listelerinde yer almaktadır. Vitamin ve mineral zenginliğinden dolayı bebek mamalarında kullanılmaktadır.

Brokoli suyu vücuttaki ödemi atmaktadır. Metabolizmayı hızlandırmakta ve gaz sancısını gidermektedir.

Brokoli suyunun hazırlanması için orta boy bir adet brokoli sebzesinin alınması gerekmektedir. Bu brokoli sebzesi bir litre suda beş dakika kadar haşlanmakta olup blenderden da çekilmektedir. Aynı zamanda sebze kaynayan suyun içine salınmaktadır. Elbette ki bu suyu direk süzerek de içebilirsiniz. Fakat brokoli sebzesini de suyu kadar değerlendirmek isterseniz sebzenin suyunu süzmeden de direk blenderden geçirebilirsiniz.

Bu sayede yumuşayan brokoli sebzesi suyuna karışarak ve brokoli suyu daha yoğun olacaktır. Hem de haşlanan brokoli sebzesinin kendisi de değerlendirilmiş olacaktır.

Bunun için tek yapmanız gereken suyun miktarını biraz daha arttırmak olacaktır. Çünkü artan su miktarı sebzenin yoğunluğunu karşılayacaktır ve ortaya harika bir brokoli suyu çıkacaktır.

Aynı zamanda brokoli suyunu bu şekilde yaparken içine daha değişik sebzeler de katarak lezzetlendirme sağlayabilirsiniz. Havuç brokoli sebzesine en çok yakışan besin ögesidir. Hem havuç hem de brokoli suyu hazırlayabilirsiniz.