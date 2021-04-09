Brokar Kumaş Nedir, Nasıldır Ve Terletir Mi? Brokar Kumaş Özellikleri Ve Kullanım Alanları  

Brokar kumaş türü, uzun yıllardan beri önemli bir kullanım alanına sahip durumdaki kumaş çeşitleri arasında yerini almış durumdadır. Bu anlamda büyük öneme sahip bir kumaş olma özelliği barındırmaktadır.

Brokar Kumaş Nedir?

Brokar kumaş eski zamanlardan beri kullanımı söz konusu olan ve jakarlı dokuma tezgahlarında dokuma işlemi esnasında, çoğunlukla bir jakarlı bağlantı aracılığıyla sokulmuş, yükseltilmiş bir çiçek yahut karışık figürlü tasarımı olan dokuma kumaşlardır. Esasında ”brokar” altın veya gümüş işlemeli ipekli kumaş demektir.

Brokar Kumaş Nasıldır?

Brokar kumaşın yalnızca ön yüzünde desen görünür bir nitelik barındırmakta olup bu desenler ise çoğunlukla saten yahut dimi örgüde yapılmaktadır. Son derece güzel bir kumaş türü olup farklı renkteki ve çoğunlukla farklı malzemelerdeki çözgü ve atkı iplikleri ile dokunarak üretimi gerçekleştirilen bir kumaş olma niteliği barındırır.

Brokar kumaş türü, desen ipliğinin çözgü arasına yapıştırılması yahut itilmesiyle desenlerin dokuma esansında oluşturulduğu bir kumaştır. Özel ipliklere sahip olan brokar tasarımlarında, normal bir atkı geçişinin belirli sayıdaki çözgü ipliğinin üzerinden atlanmasıyla birlikte her bir desen çeşidi için önceden düzenlenmiş takozlar vasıtasıyla atlamanın düzenlenmesi arasında karıştırılır.

Brokar kumaşın üç farklı türü bulunmaktadır. bunlar;

- Pamuk brokar,

- İpek brokar,

- Zari brokar

Brokar Kumaş Terletir mi?

Brokar kumaşın yaz için tasarlanmış modelleri bulunmaktadır. Bu bakımdan yaza özel tasarıma sahip olan brokar kumaşının kullanıldığı ürünler çok fazla terletici bir etki yaratmaz. Ancak brokar kumaş içeren ürünlerde daha çok etek veya pantolon modellerinin tercih edilmesi yararlı olabilir.

Brokar Kumaş Özellikleri

- Çok şık görünümlü bir kumaştır.

- 16. ve 17. yüzyıllar arasında asaleti temsil etmesi nedeniyle kullanılmıştır.

- Özel günlerde tercih edilebilir bir özelliktedir.

- Kendinden kabartmalıdır.

- Temizliği için kuru temizleme önerilmektedir.

- Ağırlıklı olarak kadın kıyafetlerinde kullanılır.

- Ütüleme esnasına düşük sıcaklıklarda ütülemek önemlidir.

- Brokar kumaş elbise dışında modern mobilyaları kaplamak amacıyla kullanılabilir niteliktedir.

- Brokar kumaşın hem yazın hem de kışın giyilen çeşitleri vardır.

Brokar Kumaş Kullanım Alanları

Brokar kumaş, çoğunlukla giysi yapımında ve ev dekorunda kullanılmaktadır. orta bir ağırlığa sahip olan brokar kumaş, terzilikte özellikle yapılandırılmış süslü ceket, etek yahut elbise, pantolon ve gece giysisi dikiminde kullanılmaktadır.

Brokar kumaşın üzerinde bulunan desenler, bu kumaşla yapılmış olan her şeye zengin bir görünüm kazandırmaktadır. Ayrıca üst düzey mobilyaları kaplamak amacıyla da kullanılmaktadır. Ayrıca yatak başı, cüzdan, çanta, perde, perdelik, döşeme, gelinlik ve yelek yapımında çok fazla kullanılan bir kumaş olma niteliği barındırır.

Brokar Kumaş Esnek midir?

Brokar kumaş esneklik payı oldukça düşük olan bir kumaş türü olma özelliğine sahiptir. Bu yönüyle esnek yapıya sahip olarak değerlendirilen kumaşlar arasında yer almamaktadır.

Brokar Kumaş Yıkanınca Çeker mi?

Brokar kumaş, suya çok fazla dayanıklı olan kumaş türeli arasında yer almaz. Bu bakımdan brokar kumaş kullanılarak üretilmiş olan giysi veya perde gibi ürünlerin temizliğinde çoğunlukla kuru temizleme yöntemi önerilmektedir.

Brokar Kumaş Sıcak Tutar mı?

Brokar kumaş türünün kış için tasarlanmış olan modelleri bulunmaktadır. Bu modeller kışın soğuk zamanlarında sıcak tutan bir özellik barındırmaktadır.