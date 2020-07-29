Brezilya Kalçası Uygulaması Nasıl Yapılır?

Modern tıbbın her geçen gün kendini yenilemesi ve daha da gelişen estetik operasyonlar ile artık vücudun her bölümüne rahatça birden fazla yöntemle müdahalede bulunabilmekte ve memnun olmadığımız vücut hatlarından kurtularak yeni ve daha biçimli vücut hatlarına kavuşabilmekteyiz.

Birden fazla yöntemin kullanıldığı ve sıklıkla başvurulan ameliyatların başında gelen popo estetiği ya da yaygın olarak sizler arasında bilinen haliyle brezilya poposu uygulaması, daha belirgin bir kalça formu isteyenler için ideal bir uygulamadır.

Popo estetiği nedir?

Biçimli bir kavisle mümkün mertebe çıkıntılı bir kalça görünümünün hedeflendiği popo estetiği uygulaması, yağ enjeksiyonu veya protezler yardımı ile rahatlıkla yapılabilmektedir.

Yağ enjeksiyonu ile yapılan popo estetiğinde, vücudun çeşitli bölümlerinden liposuction yöntemi ile alınan yağlar kullanılır. Kişinin kendi vücut yağı kullanıldığı için oldukça güvenli olan bu yöntem, güvenilir ve konforlu olmakla birlikte özel kanüller kullanılacağı için vücutta kesiler sadece kanüllerin gireceği boyutta ve sınırlı sayıda olur. Bu da iyileşme süresini büyük oranda kısaltmaktadır.

Nasıl yapılır?

Yağ enjeksiyonun yanı sıra protezler yardımı ile de popo estetiği yapılabilmektedir. Hızlı sonuç alınan protez destekli popo estetiğinde çıkıntılı, kavisli popo görünümü kolayca elde edilebilmektedir. Kuyruk sokumundan yapılan kesi ile başlanan popo estetiği uygulamasında kalacak iz varla yok arası diyebileceğimiz, minimal bir boyuttadır. Yağ enjeksiyonu ile yapılan popo estetiğine göre daha uzun iyileşme süresi bulunan protez destekli popo estetiği sonrası hastamız 1 gün hastanede kalır ve ardından taburcu edilir.

Konforlu bir uygulama olan popo estetiğinde, uygulama sonrası hastaya özel bir çorap giydirilir ve yaklaşık 10 gün boyunca oturma şekline ve yatma şekline dikkat etmesi gerektiği ve sürecin nasıl ilerleceği konusunda bilgi verilir.

Popo estetiği ameliyatında kullanılacak yöntemi; başvuran hastanın istekleri, benim tecrübelerim ve hastamın vücut yapısı belirlemektedir. Tüm bu faktörler ışığında değerlendirilir karar verilen ameliyat tekniği sonrası ameliyat günü, belirlenen protokol uygulanır.

Güvenilir bir uygulama olan popo estetiği uygulaması ile siz de hayalini kurduğunuz görünüm ışığında yeni ve daha biçimli, belirgin bir popoya kavuşabilirsiniz.