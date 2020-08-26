Brezilya Fönünün Saçlara Zararı Var mı?

Brezilya fönü, çok uğraş vermeden bakımlı ve düz saçlara sahip olmak isteyenlerin tercihi oluyor. Saçları düzleştiren bir fön yöntemi olarak tanımlanan Brezilya fönü, özel bir keratin karışımı ile beraber yapılıyor.

Yaklaşık 3-4 saat süren bu işlemin kalıcılığı da ortalama 6 ay sürüyor. Uzun saatler sürmesi ve zor bir işlem olması ile akıllara hep "Brezilya fönü zararlı mı?" sorusu geliyor.

Brezilya fönünün zararları var mı?

Brezilya fönü yapılırken saçlara keratin bakımı yapılıyor. Keratin ise saçlara olan faydaları ile biliniyor. Keratin bakımı ile saçlara hacimli ve parlak bir görünüm sağlanıyor.

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi Brezilya fönü özellikle saçları kabarık ve dağınık kadınların tercihi oluyor. Dağınık saçlara sahip olanlar ise sıklıkla saçlarına fön, düzleştiri uygulamak durumunda kalıyor ya da sıkıca topluyor.

Brezilya fönü için saçlara her gün düzleştirici, fön uygulamaktan ya da sürekli sıkı bir şekilde toplamaktan daha sağlıklıdır diyebiliriz.

Öte yandan Brezilya fönü sonrası saçlara kalıcılık için bir presleme yani düzleştirme işlemi yapılıyor. Bu işlemin bilindiği kadarıyla çok fazla zararı bulunmuyor. Ancak uzmanlar, sağlıklı saç tellerine sahip olmayanlara bu uygulamayı önermiyor.

Brezilya fönü ile ilgili yapılan bazı araştırmalar da bulunuyor. Araştırma sonuçlarına göre, Brezilya fönünde keratanin yanı sıra 'fomaldehit' adlı kanserojen bir madde de kullanılıyor. Bu madde de Brezilya fönünü tehlikeli hale getiriyor.