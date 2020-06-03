Bref ve Dixi ile Sağlık Çalışanlarımızın Evleri Tertemiz

İçinde bulunduğumuz gündemin kahramanları kuşkusuz onlar… Hepimizin sağlığı için gece gündüz özveriyle çalışan sessiz kahramanlarımız olan sağlık ordumuz, günlerce evlerine gidemeden ve ailelerini göremeden bizim için mücadeleye devam ediyor. Elbette onlar da sağlıklarını korumak için kişisel hijyenlerine büyük özen gösteriyor. Ancak sağlık çalışanlarımız için de kişisel hijyen kadar önemli olan bir diğer konu bugünlerde evlerinin temizliği ve hijyeni… Bref ve Dixi markaları da sağlık çalışanlarımızın yükünü biraz olsun hafifletmek, onların evlerinde hijyenik bir temizlik sağlamak ve hayatlarını güzelleştirmek için “Sayenizde” adıyla çok özel bir proje başlattı. Proje kapsamında, mutlubiev platformu iş birliğinde, sağlık çalışanlarının evlerini temizlemek için harekete geçildi. İstanbul, İzmir ve Ankara'da ikamet edip, platformun sitesine talebini gönderen sağlık çalışanlarının evlerine gidilerek ev temizliği hizmeti gerçekleştirildi. Henkel temizlik ürünlerinden oluşan hijyen paketi evlerine bırakıldı.Projeden yararlanan 1.000 sağlık çalışanı, böylece ek hizmet sınırlandırması olmadan ve hiçbir ücret ödemeden evinin ihtiyaçlarına göre bir temizlik yaptırabildi. Proje, televizyon ve dijital platformlardan yapılan yayın ve paylaşımlarla da desteklendi.



#umutluyuzsayenizde