Brad ve Jen Yeniden Bir Arada!

Ocak ayında düzenlenen SAG Ödülleri töreninde uzun yıllar sonra ilk kez bir araya gelen ve kameralara poz veren Jennifer Aniston ile Brad Pitt hakkında o günden beri sık sık barıştıklarına dair haberler çıkıyor. İkiliden henüz aşk iddialarına olumlu bir yanıt gelmese de hayranlarını sevindirecek bir müjde var!

Jennifer Aniston ve Brad Pitt, koronavirüs salgını için bağış toplamak amacıyla gerçekleştirilecek bir projede beraber yer alacak. Eski eşler, 19 yıl sonra ilk kez bir projede beraber çalışmış olacaklar. 200-2005 yılları arasında evli olan çift en son 2001 yılında Friends dizisinde beraber kamera karşısına geçmişti.

Aniston'ın başrollerden biri olduğu dizide Pitt konuk oyuncu olarak yer almıştı.

Koronavirüs çalışmalarına destek

Jennifer aniston ve Brad Pitt'in yanı sıra projede Sean Penn, Julia Roberts, Matthew McConaughey, Shia LaBeouf, Morgan Freeman gibi isimler de yer alıyor. Yıldızlar, canlı yayında bir araya gelecek ve 1982 yapımı orijinal Fast Times at Ridgemont High filminin okumasını yapacaklar. 20 Ağustos'ta gerçekleşmesi planlanan etkinlikte toplanan bağışlar, Core adında kâr amacı gütmeyen sağlık kuruluşuna verilecek ve koronavirüs ile mücadelede kullanılacak