Boyunuzu Uzun Göstermek İçin Nasıl Giyinmelisiniz?

Tek renk parçalar

Tek renk parçalardan oluşan bir kombin, vücudu bir bütün olarak gösterir. Tek renk kombinler boyu kesmez ve daha uzun görünmesine yardımcı olur. Ayrıca çok da havalı görünür!

Yüksel bel pantolon

Düşük bel modası çok şükür bitti derken yeniden görmeye başladık. Kişiyi olduğundan daha kısa gösteren düşük bel pantolonlar, özellikle boyu uzun olmayanların uzak durması gereken parçalar. Bunun yerine yüksek bel pantolonlar tercih edin.

Yırtmaçlı etekler ve elbiseler

Derin yırtmaçlı etek ve elbiseler bacakların olduğundan uzun görünmesini sağlar. Yırtmaçlı etek ya da elbiselerin kumaşının ise 'uçuş uçuş' dediğimiz, hafif ve yumuşak kumaştan olmasına dikkat edin. Her ortama rahatlıkla uyarlayabileceğini yırtmaçlı etek ve elbiseleri ister topuklu ayakkabı, ister sandalet isterseniz de sneaker ile giyin.

Mini etekler

Mini etekler, bacakları açıkta bırakır ve böylece daha uzun görünmenize yardımcı olur. Ancak dikkat edin; dar formdaki mini etekler aynı etkiyi göstermez. Bol, pilili ya da şifon etekler tercih edin.

Dikey çizgili kıyafetler

Dikey çizgili parçaların daha uzun gösterdiğinizi bilmeyenimiz yoktur. Ancak dikey çizgi desenli kıyafetler giyerken çok fazla renk kullanmamaya dikkat edin.

V yaka üstler

V yaka bluzler boynu açıkta bırakır ve bu küçük hamle boynunuzu uzun gösterir.