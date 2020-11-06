Boyun Kırışıklıkları Nasıl Önlenir?

Yaşlanma sürecini yavaşlatmanın en iyi yolu, boyun derisinin elastikiyetini korumak ve artırmak için gerekli önlemleri almaktır. Boyun bölgesinin yüz bölgeniz kadar hassas olduğunu unutmamalı, buna göre bakım yapmalısınız.

İşe günlük cilt bakımınıza birkaç ritüel ekleyerek başlayabilirsiniz. Her ne kadar kısa yoldan daha sıkı ve genç görünmeyi sağlayan tıbbi ve cerrahi müdahaleler olsa cildinize her zaman doğal yöntemler kullanarak bakmanız önerilir.

Kırışıklıkları hızlandıran etkenler



Dışarıda bizi zorlayan çok fazla kirlilik olduğunu hepimiz biliyoruz. Kirlilik ve duman cilde ciddi şekilde zarar verir. Genç yaşlarda, cilt bu serbest radikalleri etkisiz hale getirse de yaşlandıkça, nötrleştirme süreci yavaşlayarak ciltte daha fazla olumsuzluğa neden olur.



Sigara içmek de cilt için çok tehlikelidir ve yaşlanma belirtilerinin erken yaşta çoğalmasını destekler.

Güneşe maruz kalmak, ciltle ilgili herhangi bir sorunun en tehlikeli nedenlerinden biridir. Dışarı çıktığınızda cildinizi iyi bir güneş kremi ile korumadığınızda, zararlı UV ışınları cildinizin elastikiyetini azaltır ve cildinizde kırışıklıklar, mimik çizgileri ve yaşlılık lekelerine neden olur.



Boyun kırışıklıklarını önlemek için ne yapmalı?

Başınızı daima dik ve çenenizi yukarıda tutarak, boyun çizgilerinin oluşumunu engelleyebilirsiniz. Unutmayın ki mimik çizgileri kadar, boyun bölgesindeki duruş bozuklukları da önem taşır.

Temizleyin

Yüzünüzü temizlerken bu rutine boynunuzu ve dekolte bölgenizi de dahil edin. Boynunuz da en az yüzünüz kadar dış etkenlere maruz kalır. Bu sebeple temizlemek bir hayli önemlidir.

Bol su tüketin

Ayrıca sıkı bir cilt için günde en az 8 bardak su için. Yeterli miktarda su tüketimi, vücudumuzun mineral ihtiyacını gidermede yardımcı olurken cildimizin canlılığını kazanmasını sağlar.



Yüksek yastık kullanın

Yüksek bir yastık, pürüzsüz cildinizin en büyük düşmanıdır. Yüz ve boyun arasındaki açıyı maksimumda tutmaya çalışın. Büyük bir yastık yerine küçük bir yastık seçin.

Patates dilimleri uygulayın

Boynunuza patates dilimleri uygulayın. Patatesin içeriğindeki doğal nişasta, cildi arındırır ve gözenekleri temizler.



Boyun bölgesine kırışıklık karşıtı krem sürün

Uyumadan önce boynunuza iyi bir kırışıklık önleyici krem ​​sürerek destekleyebilirsiniz. Halihazırda boyun kırışıklıklarınız varsa, iyi bir kırışıklık önleyici krem ​​ve Retin-A kremlerini tercih edebilirsiniz. Yine de tedavi için dermatoloğunuza danışmanızda fayda var.